創造吸金關係！星座專家揭「最強情侶組合」　搭對賺不完

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乍看之下，巨蟹與牡羊就像是八竿子打不著的兩個人，不過，一旦彼此目標一致的時候，性格裡屬於開創性質的部分就會把兩人變得急性子，他人對你們只有望塵莫及的份。行事作風又驚又急的你們湊在一起時，會將一切都拋在腦後，不管一切向前衝的默契又顯得契合，無論是創業或合作上都能為自己與對方賺取最大利益。
面面具到無敵組：處女座+雙子座
會說這組是面面具到無敵組，是因為雙子骨子裡隱性的完美主義，對比處女的龜毛是有過之而不及，差一點對他們來說就是天大的事情，兩人著重細節到極致的程度，可能會逼死其他大剌剌的星座。把完美主義與龜毛個性詮釋的無懈可擊的兩人，合作起來根本就是無可挑惕，想不賺錢都難！
超血汗爆肝搶錢組：魔羯座+雙魚座
摩羯向來都是把土象特質發揮的淋灕盡致，循規蹈矩的程度在十二星座裡可以是排名第一，很偶爾的才會抱怨工作、想偷偷跑出去放風，這時候如果碰上工作上的雙魚，會催化摩羯性格中吃苦當作吃補的優點，換上工作身份的雙魚，拼命的程度讓一向聽話乖巧的魔羯備感壓力，想偷懶也只能認命撐下去，你倒是說看看，這種組合是不是超有機會賺大錢的。
你說我做組：獅子座+天蠍座
這個組合其實很微妙，獅子是光明正大的太陽，天蠍就是隱藏在地底下的阿波羅，固定星座的特質讓兩人對自己上心的事情，都有種莫名的堅持。不過，天蠍擅於出謀略、獅子行動力十足，兩人湊在一起共同創業，是有腦袋與執行力的一組，合作「錢途」也是很可觀的。
你在想什麼我隨便組：水瓶座+天秤座
這組其實是天馬行空創意無限組，天秤腦袋理性，只要不觸及他的底線，基本上會放手讓水瓶去搞事，因為兩人都深諳只有自由的靈魂才能創出一番名堂。水瓶座的奇思怪想很能夠吸人眼球，變出些賺錢的名堂。對天秤而言只要別把老本賠完，基本都ok，不會干涉。但如果危機出現，那天秤就會拿回控管權，可稱最佳風險管理員。
吸金大法組：射手座+金牛座
這個組合是不是各位摸不透呢？其實射手在事業上是很有想法的，一路狂奔向前衝的同時，還能根據趨勢轉換方向，而他的超級好夥伴非金牛莫屬。金牛的高執行力、專注力能隨時應變射手丟出的難題，無論有多棘手，金牛都能完美消化還能舉一反三，合作過程就算有爭執也是為了讓成果更好，不會因此出現嫌隙。感情反而會越吵越好，本組合的吸金程度超乎你的想像。（編輯：李惠婷）
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