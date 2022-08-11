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自助餐冠軍菜色是「它」！老饕看一眼全夾爆：滿滿精華

▲有網友好奇詢問「自助餐必夾的菜？」而引來內行點名冠軍菜色。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲有網友好奇詢問「自助餐必夾的菜？」而引來內行點名冠軍菜色。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-08-11 23:07:11

現代人生活匆忙，其中便當、自助餐就因方便快速且菜色多樣化的優點，受到不少外食族喜愛。對此，就有網友好奇詢問「自助餐必夾的菜？」而引來老饕點名菜色冠軍。

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原PO於PTT WomenTalk板上以「自助餐必夾的菜？」為題發文，表示自己在自助餐店必夾龍鬚菜，「必配一個可以配飯的鹹湯汁淋，我好像就可以了」。但他透露，每次排隊夾菜都需要快速決定，無法猶豫太久，「導致每次都夾差不多哈哈哈哈，大家有必夾的百搭自助餐菜色嗎」。

▲快速帶走且有肉有菜的便當，是外食族的熱門選擇之一。網路調查網友最愛排骨便當，最不能接受的配菜則是三色豆。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲有網友好奇詢問「自助餐必夾的菜？」（示意圖／記者張嘉哲攝）
問題一出，隨即引起老饕們討論，「超級喜歡炒海瓜子」、「龍鬚菜必夾+1」、「炒豆干、茄子」、「深綠蔬菜、筍類、豆腐／蛋，騙自己營養均衡」、「當然是三色豆啊」、「螞蟻上樹」。

其中「蛋類配菜」被最多人點名，例如蒸蛋、番茄炒蛋等，「蒸蛋、超多水的高麗菜」、「蒸蛋，滿滿精華」、「蒸蛋超讚，麻婆豆腐」、「我對糖醋肉跟番茄炒蛋也情有獨鍾」、「蒸蛋、三色蛋、皮蛋豆腐，再加上一顆半熟蛋，完美的4菜便當，最後再盛上一碗蛋花湯」、「滑蛋，只要有滑蛋，我那一餐就是200起跳」。

▲原PO的蒸蛋不僅看起來相當滑嫩，裡面竟還有滿滿的蔥花、海帶芽和魚板。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲蒸蛋等蛋類配菜被許多老饕點名。（示意圖／翻攝Pixabay）
此外，各式炒青菜也被許多人提及，「高麗菜，安全牌」、「龍鬚菜喜歡，還有空心菜也喜歡」、「青菜跟蛋，不一定哪種蛋」、「蒸蛋、葉菜類」。（編輯：陳雅雲）

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