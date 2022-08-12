台灣IG網美接外拍「被賣進柬埔寨」！7天地獄實錄全公開
近日台灣人被高薪工作誘惑到柬埔寨詐騙的事蹟頻傳，且不止柬埔寨，包括寮國、泰國、緬甸、杜拜等國家案例都開始爆出，引起各界關注。然而，就有一名台灣IG網美因為接外拍工作被賣到柬埔寨去，接著就是一連串的「地獄般處境」，反詐騙組織也感嘆透露「其實都知道她在哪，但我們已經去不了了」所幸該名網美最後在七月底時有被救出，但過程可以說是相當艱辛。
全球反詐騙組織成員SAMMY日前上節目《新聞挖挖哇》時表示，一位台灣的網美以為單純只是接到海外的外拍工作，沒想到一過去就遭到軟禁，對方也是不客氣地使用暴力直接拿走她的護照，短時間內不只被轉賣好幾次，甚至在短短一星期內就被侵犯身體高達9次，直到她全身是血了才暫停性侵。
之後甚至被強拍裸照，詐騙集團給該位網美兩條路走，第一條就是做詐騙，第二條就是去做性交易，如果不願意配合的話就電擊、踹頭等等，整個過程可以完全慘不忍睹。而該網美有透過IG向YouTuber「好棒Bump」求救，GASO接到通知後也欲立即展開行動，無奈當地警方不配合，甚至會「協助人口販賣」！
SAMMY表示，如果向當地的警察反應此事，他們最愛用這是「勞資糾紛」來打發人，且園區內都有武裝保全，其實隨意進入也等於只是「進去送頭」，這讓SAMMY也無奈的說「當時其實我們都知道她在哪裡，但我們不能去了」所幸後來經過多方協助，由上面長官派軍警才把人救出，該名網美於7月底平安返回台灣。
而事實上，近日海外詐騙事件頻傳，案例也不斷增加，反詐騙組織也在臉書多次呼籲「各位民眾現階段只要記住一個原則就夠，那就是不管什麼工作機會，只要在緬甸、泰國、柬埔寨、寮國、杜拜，不要去就對了！救出來的人遠比受困的人少，預防勝於治療！」（編輯：張嘉哲）