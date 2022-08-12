「時薪200」比同行高！老闆徵嘸人崩潰 網一見行業秒懂
許多人求職的第一條件就是看薪水，不過有時薪水高卻也請不到人才，就有一名燒烤店老闆抱怨，他已經開出月薪32000、月休8天起的條件，卻還是苦苦等不到適合的員工，讓他非常無奈，對此立馬有網友點出問題在於「餐廳類型」，搖頭直言：「燒烤店相較其他餐廳，很辛苦啊」、「有時候不是錢的問題」。
該名網友10日在臉書「爆怨公社」中貼文，他透露自己是燒烤店老闆，工作內容為外場、帶位、送餐、清潔、內場、出餐、備料、清潔，兼職時薪都開到一小時200元了，卻還是找不到人，「以前的人都說，就只能給香蕉當然只能請到猴子，但重點現在就算給香蕉，也找不到猴子啊」，甚至連正職都難請，公司開出月休8天起、一頭班8小時，月薪32000，不少求職者卻寧願去應徵條件開較差的同行，讓他很無奈，感嘆現在人才難找。
貼文曝光後，不少網友搖頭喊，「如果是我看到燒烤店直接88」、「其實我覺得要看地方欸，如果是台北真的太低，又是燒烤店講求服務速度」、「餐飲這個薪水只能說普通，畢竟體力活」、「那個多要做很晚內，説真的32000真的不高，如果是白天班這個薪水還可以，但是燒烤我所知道要到凌晨內，還要收跟打掃基本多會超過時間」、「32000沒很多吧，餐飲業八小時能準時走的幾乎沒有」、「燒烤店相較其他餐廳，很辛苦啊」、「有時候不是錢的問題」。
也有不少老闆有同樣心聲，「我們餐廳開32000一樣請不到，反觀飯店28000大家擠破頭，我是也很問號」、「我只是要找個業助也是找到厭世！詢了快200個人，只有兩個要來面試」、「我開3萬3都很難找了，每年調薪1000，中餐公司負責，年終1個月起，沒人就是沒人，全是阿撒布魯的」、「現在真的很難找，我這開到35000元，月休8天，不用經驗，12點做到晚上9點收店，也是找不到人」。（編輯：賴禹妡）