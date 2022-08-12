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6組生肖配對不利婚姻！財運健康出問題　這對是假面夫妻

▲男女從交往到要結婚時，有時長輩們會用生肖或八字去合婚，以判斷是否適合及挑選好日子。（示意圖／Pixabay）
▲男女從交往到要結婚時，有時長輩們會用生肖或八字去合婚，以判斷是否適合及挑選好日子。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-12 09:35:46

男女從交往到要結婚時，有時長輩們會用生肖或八字去合婚，以判斷是否適合及挑選好日子，然而事實上，以生肖合婚在民間流傳已久，兩人在五行氣場的搭配是否能夠結合，對於兩人的感情發展通常會有些影響。對此，《科技紫微網》依照「生肖婚配歌訣」整理出了6種不利於婚姻的生肖組合，提供給民眾參考。

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一、老鼠兔子不成婚

這是一種好比「兒子毆打母親」的概念，有以下犯上之意，鼠兔婚配一定要有紮實的感情基礎，且兩人都能保持良好的理智，否則會容易因為情緒化而導致不好的事情發生，讓感情越來越疏遠。

二、虎猴一見兩地分

寅虎和申猴的關係比較複雜，既相沖又犯刑兩者從五行屬性來看同為陽性，寅木與申金兩強相遇，兩人在一起時間長了會有一個人經常生病，或者在一起的時間比較少，經常分開感情還好一些，如果經常在一起反而會經常吵架。

▲嘉義有名的媒人婆「晴姊」近日收到一名50歲的單身女子想找對象，但條件卻相當嚴苛，也讓她相當苦惱。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
▲專家點名6組生肖組合不利婚姻的發展。（示意圖／取自pixabay）
三、金雞不到馬群跑

生肖雞與生肖馬的關係並不是太糟，算是比較好的一個組合了，不過雖然這種相剋力量雖不大，但是陰方容易受制，需注意身體疾病。

四、江豬不敢跳龍門

生肖龍五行屬土，又為四庫之首，生肖豬五行則屬水，此兩者呈「水來土掩」之勢，因此會行程（龍）庫受剋過重，而影響到夫妻的財運。

▲為何正妹35歲還沒結婚？網曝殘忍現況：遇到就毀了。（示意圖／Pixabay）
▲6組生肖組合被點名不利婚姻的發展。（示意圖／Pixabay）
五、戌狗不到巳上去

巳也就是生肖蛇，生肖狗與生肖蛇在五行上雖為火土相生，要表現在一方的無私奉獻而耗空自己，雖然感情美滿但是不太長久。

六、牛羊相逢淚淋淋

醜牛沖未羊，醜土和未土都是土，兩者都屬陰，陰與陰為同性相衝，兩者的結合也不太理想，要特別注意身體健康，如果兩人為記者類經常在外奔跑之人，兩者結合反而為美，感情長久；但由於兩者都是陰性，也可能出現許多暗中不動聲色的相剋與較勁，主要表現為夫妻在人前大致上和合美滿，但是私下關係卻較為冷漠，多埋怨與隔閡，易呈現冷戰狀態。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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