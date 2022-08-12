6組生肖配對不利婚姻！財運健康出問題　這對是假面夫妻

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這是一種好比「兒子毆打母親」的概念，有以下犯上之意，鼠兔婚配一定要有紮實的感情基礎，且兩人都能保持良好的理智，否則會容易因為情緒化而導致不好的事情發生，讓感情越來越疏遠。
二、虎猴一見兩地分
寅虎和申猴的關係比較複雜，既相沖又犯刑兩者從五行屬性來看同為陽性，寅木與申金兩強相遇，兩人在一起時間長了會有一個人經常生病，或者在一起的時間比較少，經常分開感情還好一些，如果經常在一起反而會經常吵架。
三、金雞不到馬群跑
生肖雞與生肖馬的關係並不是太糟，算是比較好的一個組合了，不過雖然這種相剋力量雖不大，但是陰方容易受制，需注意身體疾病。
四、江豬不敢跳龍門
生肖龍五行屬土，又為四庫之首，生肖豬五行則屬水，此兩者呈「水來土掩」之勢，因此會行程（龍）庫受剋過重，而影響到夫妻的財運。
五、戌狗不到巳上去
巳也就是生肖蛇，生肖狗與生肖蛇在五行上雖為火土相生，要表現在一方的無私奉獻而耗空自己，雖然感情美滿但是不太長久。
六、牛羊相逢淚淋淋
醜牛沖未羊，醜土和未土都是土，兩者都屬陰，陰與陰為同性相衝，兩者的結合也不太理想，要特別注意身體健康，如果兩人為記者類經常在外奔跑之人，兩者結合反而為美，感情長久；但由於兩者都是陰性，也可能出現許多暗中不動聲色的相剋與較勁，主要表現為夫妻在人前大致上和合美滿，但是私下關係卻較為冷漠，多埋怨與隔閡，易呈現冷戰狀態。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。