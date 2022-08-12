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連假高鐵票超難搶？他一按愣住　乘客揭買法：超多人不知

▲因應中秋連假，高鐵從9月8日到9月12日疏運期間，規劃加開106班次列車，但你搶到你要的車票時間了嗎？（示意圖／翻攝台灣高鐵臉書）
▲因應中秋連假，高鐵從9月8日到9月12日疏運期間，規劃加開106班次列車，但你搶到你要的車票時間了嗎？（示意圖／翻攝台灣高鐵臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-08-12 10:56:12

因應中秋連假，高鐵從9月8日到9月12日疏運期間，規劃加開106班次列車，加上原有班次，總計5天共開出826班次列車，日前凌晨開放購票。不過即便如此，相對較為熱門時段的高鐵票依舊是非常難買，不少人都被迫要擠到冷門時段或者改天，讓人相當苦惱。對此，就有網友分享購買高鐵票的秘訣，引起討論。

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一名網友在臉書社團「高鐵優惠票求票或轉讓交流區」貼文指出「求一張9月8日下午五點左右的班次，又沒搶到了，不管是過年還是中秋我的搶票技術真的很差，點進去就直接沒了！有沒有人要改時段可以讓位的再請私訊我」。

▲原PO發現很多人在網路購物平台上販售使用過的高鐵票根，讓她相當困惑。（示意圖／翻攝台灣高鐵臉書）
▲網友發現高鐵票熱門時段非常難買，貼文引發廣大內行乘客分享經驗。（示意圖／翻攝台灣高鐵臉書）
貼文一出，除了有網友留言有票讓位外，也有內行網友透露「其實不用這麼急啦，三天後再上去刷看看說不定會有，只是很多人都以為第一天沒了就沒了」、「三天後等刷+1！我成功好幾次」、「等三天刷多少都有一兩個位置喔真的！」、「再等個三天也沒差，真的沒位再去冷門時段就好了！」

事實上，網友之所以表示「三天後再刷」的原因是因為高鐵網路訂票其實有規則，如果旅客是訂購三天後的車票，那麼必須於三天內付款完畢，否則該座位的車票就會再度釋出；而由於冷門時段通常會一直有票，因此多等三天如果能幸運刷到自己想要的天數以及時段也不虧，如果沒刷到就去冷門時段也可。（編輯：張嘉哲）

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