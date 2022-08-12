COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

樂天女孩「超萌狐狸舞」紅回日本！日網暴動：想去台灣了

▲樂天女孩「狐狸舞」紅回日本，讓日本網友暴動了。（圖／樂天提供）
▲樂天女孩「狐狸舞」紅回日本，讓日本網友暴動了。（圖／樂天提供）

編輯中心/綜合報導

2022-08-12 10:36:13

中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」上周在桃園棒球場對戰味全龍比賽中，舉辦日本風主題日「YOKOSO桃猿」，把風靡日職火腿隊知名的「狐狸舞」移師全猿主場，以可愛舞蹈征服人心，甚至紅回日本，火腿隊還轉發推特，引起高度關注，還有日本網友直呼「好想去台灣」、「這是王柏融的家鄉」、「好可愛呀」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲樂天女孩狐狸舞紅回日本。（圖／樂天提供）
▲樂天女孩狐狸舞紅回日本。（圖／樂天提供）
事實上，「狐狸舞」是由日職火腿啦啦隊「FIGHTERS GIRL」改編網路洗腦神曲「What does the fox say」而成的可愛逗趣、萌感度爆表的舞蹈表演，也成為日職的表演神曲。而除了啦啦隊以外，狐狸舞還吸引不少球員跟球迷模仿，更成為今年火腿隊號召的亮點，日前甚至找來「乃木坂46」金川紗耶參與演出，在日本也引起轟動。

▲樂天女孩狐狸舞紅回日本。（圖／樂天提供）
▲樂天女孩狐狸舞紅回日本。（圖／樂天提供）
根據樂天球團表示，樂天女孩頭上戴的狐狸耳朵，還是從日本空運來台，由火腿球團提供的，桃猿隊也謝謝日本火腿以及太平洋聯盟TV，希望「能讓狐狸舞再從台灣紅回日本」，而這個願望也成真了，樂天女孩的演出不僅登上日本Yahoo官網，火腿隊還轉發樂天女孩官方YT頻道的演出，也讓日本網友超嗨，紛紛留言「這麼好，好想去看現場」、「好讚」、「太可愛了」、「好想去台灣」、「這是王柏融的家鄉」。（編輯：郭佩蓉）

▲樂天女孩狐狸舞紅回日本。（圖／樂天提供）
▲樂天女孩狐狸舞紅回日本。（圖／樂天提供）

因為林襄分手！女友「問1句」秒爆氣　男愣：她說我膚淺

黑絲妹騎重機「窄裙掀起」全看光！網讚：台灣最美的風景

穿丁字褲曬衣服！妹子崩潰「屁股全被哥看光」　全場傻眼

「世新女神」穿透明比基尼喝奶茶！粉絲全暈了：已經太甜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀