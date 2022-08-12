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浴室多做「1工程」CP值超高！過來人推爆：3000元爽一年

▲網友分享，近日新家剛裝潢好，其中在浴室的「1項工程」讓她非常滿意，且單就價格和實用度，她認為CP值非常高。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲網友分享，近日新家剛裝潢好，其中在浴室的「1項工程」讓她非常滿意，且單就價格和實用度，她認為CP值非常高。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-12 11:04:17

無論是新屋或舊房，室內的裝潢設計不僅會直接改變生活品質，更可能左右住戶的情緒，進而影響學業、工作效率，一名網友就分享，近日新家剛裝潢好，其中在浴室的「1項工程」讓她非常滿意，且單就價格和實用度，她認為CP值非常高，希望推薦給眾人，貼文引起討論。

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原PO在論壇「Mobile01」以「CP值超高的浴室鍍膜」為題發文表示，剛裝潢好的新家中，浴室雖然是採用乾濕分離，但對用來分隔的玻璃，以及洗手台會出現的的「水痕、水垢」仍相當在意，對此原PO決定尋求「鍍膜清潔藥水」相關行業的朋友協助，幫忙處理浴室鍍膜事宜。

▲一位網友發現，台灣近期越來越多建案開始標榜「1.5衛」。（示意圖／翻攝Pexels）
▲原PO新家浴室雖然是採用乾濕分離，但對用來分隔的玻璃，以及洗手台會出現的的「水痕、水垢」仍相當在意。（示意圖／翻攝Pexels）
原PO接著說道，鍍膜後的結果令她非常滿意，不僅殘留的水漬痕跡好擦很多，水珠也會自己滑下來；費用方面，原PO透露，友人報價1間浴室只要3千元，當下她就毅然決然付了6千元，請對方將家裡另一間浴室一併處理，她也直言「車子都需要鍍膜了，花百萬裝潢的家也需要吧」。

貼文一出，網友也在留言區回覆，「感覺很實在」、「想了解＋1」、「跟車子玻璃鍍膜一樣的劑」；此外，也有人詢問「後續保養需要定期找人回來塗藥水？」、「請問鍍膜一次大約可以維持多久？」對此原PO則回應「可以自己買藥水擦，或定期請人家來處理，不過若玻璃維持乾淨不要用菜瓜布刷，可以維持一年以上」。（編輯：張志浩）

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