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神準心測！進電梯「站啥位置」　秒知你的細心程度和秘密

▲塔羅牌艾菲爾老師分享一項「電梯站位」心理測驗，要來測你的細心程度和不為人知的秘密。（示意圖／取自unsplash）
▲塔羅牌艾菲爾老師分享一項「電梯站位」心理測驗，要來測你的細心程度和不為人知的秘密。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-12 11:12:08

細不細心，常是決定你做人、處事成敗的關鍵。同時，一個人細膩與否，也反映出個人的內心特質和心理素質，細心些較能懂得同理他人、對周邊事物敏感、警覺心強等，讓身邊的人與你相處也能相當舒適、自在；反之，做事毛毛躁躁的容易讓人缺乏安全感，那麼你認為自己是哪一種呢？塔羅牌艾菲爾老師就分享一個「電梯站位」心理測驗，看看你的細心程度以及內心有什麼不為人知的小秘密！記得請好友、閨蜜一同試試看，互相交流彼此的真實性格。

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▲塔羅牌艾菲爾老師分享一項「電梯站位」心理測驗，要來測你的細心程度和不為人知的秘密。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師微信）
▲塔羅牌艾菲爾老師分享一項「電梯站位」心理測驗，要來測你的細心程度和不為人知的秘密。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師微信）
以下會有2小題測試，選好再看答案！

1.當電梯內沒有人的情況下，你進入辦公大樓電梯要前往20樓，按完電梯後，會不自覺地站在哪一個位置，或最接近哪一個位置？

A位置

B位置

C位置

D位置

答案：A位置

細心指數200%

站在A位置的朋友，細心程度簡直爆棚！不管是陌生人或是身邊親友，都懂得用同理的心來對待對方，能站在他人角度去理解與處理問題，讓跟你共事的人都能感到相當安心可靠唷！

答案：B位置

細心指數90%

站在B位置的朋友，有著敏感、纖細的心思，習慣觀察周遭的人事物變化，以及很懂得看他人臉色，一旦發現氛圍不大對勁，會想辦法趕緊出來緩解氣氛，讓大家都能夠和和樂樂的。

答案：C位置

細心指數60%

站在C位置的朋友，具備著聰明、貼心的特質，能夠察覺並在意他人的感受，願意聆聽對方，而不是自顧自滔滔不絕地傾倒，細心的你可說是周遭人喜愛的小太陽，和煦且溫暖。

答案：D位置

細心指數30%

站D位置的朋友，無非是想要電梯一開就能立刻走出去，鮮少顧慮到可能中途會有人進門的狀況，因此細心程度稍低，平時做事有點馬虎，比較容易有粗枝大葉的情況發生唷！

2.等你辦完事，準備回到B3停車場，你剛好在Ａ的位置，下降到10樓時，有人進來，你最可能會？

答案A、留在原位，大方問對方要到幾樓，幫忙按

答案B、退到B位置

答案C、退到C位置

答案D、留在A位置，還有些許空間，讓對方自己操作樓層

答案A留在原位，大方問對方要到幾樓，幫忙按

你內心藏著孤獨、寂寞的一面，表面上或許看似陽光、開朗又快樂，但鮮少有人知道最真實的你是什麼模樣，害怕失去、害怕人際關係有變化，經常處在焦慮與缺乏安全感的狀態中。

答案B退到B位置

你表面看似體貼，但其實內心帶有自負的一面，其實自信與自負僅相差一線之隔，你會以為個人的貼心表現是來自於自信的驅使，卻在無形中默默展現高端氣質，難以接受他人評價。

答案C退到C位置

渴望受到周遭人的關注，是你內心那不為人知的小秘密，平時或許不會表現出刷存在感、求關注的行為，但卻習慣過度在意別人的想法，換位思考過了頭，經常把自己搞得心力交瘁。

答案D留在A位置，還有些許空間，讓對方自己操作樓層

你內心深處有著自卑與沒自信的一面，潛意識告訴自己總是做的不夠好，不管努力做再多，手腕和能力都比不上朋友、同事來的優秀，如此性格的背後，便是一再地自我質疑、看輕。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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