《蠟筆小新》每年都有電影版？內行抖「神優勢」：真的強
日本動漫《蠟筆小新》因可愛畫風及有趣的內容，漫畫從1990年8月開始連載，現今已紅遍全球，是大人小孩都愛的卡通之一，且不論在家電視能看見野源一家的身影，他們也是電影院檔期的常客，對此就有網友好奇，為何《蠟筆小新》每年都能定期產出電影版，貼文掀起討論。
一名網友在PTT以「為什麼蠟筆小新可以每年拍電影？」為題發文，他提到，《蠟筆小新》動畫從1992年開始推出，值得注意的是，自從1993年開始，《蠟筆小新》每年都有電影版釋出，今（2022）年上映的「幽靈忍者珍風傳」已經是第30部，原PO不禁好奇，「《火影忍者》、《獵人》、《海賊王》就沒有每年出電影，拍電影不是蠻花錢的嗎？為什麼《蠟筆小新》可以每年拍電影？」
貼文曝光後，有網友認為，關鍵在於「受眾」和「創作自由度」，留言回覆「知名IP，闔家歡電影，不要太爛都穩穩賺」、「為數不多，知名度高且能闔家觀賞的卡通題材」、「每年都有適齡的兒童要父母買單呀」、「它是單元劇，不用考慮連貫性」、「小新創作自由度很高啊～搞時空穿越、外星人、校園風都可以」。
事實上，《蠟筆小新》電影版自1993年「動感超人大戰泳裝魔王」開始，一直到2022年，每年確實都有產出，至今已累計30部作品，其中歷年票房收入最高的，是在2015年上映的「我的搬家物語：仙人掌大襲擊」，故事描述廣志因工作變動，野原一家決定含淚和春日部告別，不過，在新環境等待著他們的冒險，卻是「會動的仙人掌」。（編輯：張志浩）