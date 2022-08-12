頂大冷門科系「輸中字輩」？他搖頭抖神優勢　1職業賺爆

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原PO說，首先台灣五大，無論在哪裡都可以找到家教的工作，「以我為例，我目前接了4個家教，時薪為800塊，一次兩小時，相當於我一個月就能賺25600元的零花錢，更不用說我把他當作正職」，每天工作4小時，週休二日，這樣薪水也有64000元，「而且是在很輕鬆的情況下，更不用說我加把勁的工作」。
再者，他認為商業群的佼佼者無論是投行、金融業的MA（儲備幹部），都被台大、政大和交大佔有一席之地，「能進入這些產業的人在頂大中也近有40%，而竹科對於科系更是沒有特定要求，反倒是對於你的學歷、你的學校是否為台清交成政中的一校中，加以篩選出你是否能夠進入此產業，再看你的專業能力，主要的兩點就是為學校、能力」，他也在文末直呼「最後想告訴大家，只要肯努力就能前進台灣前進頂大，台清交成政」。
貼文一出，掀起熱議，「確實校名重要，家教我只能教國中生」、「開這個價還能收到四個學生是真的很厲害，應該有除了學歷以外的厲害經歷和獎項吧」、「時薪開800還能同時找到4個學生！？跪求教學」、「我怎麼都只能開到600？這就是南北差距嗎」。
但也有人反駁，「家教相對來的不穩定啊！而且你敢打包票，學生的成績一定能提升到父母的標準嗎？如果無法請你滾蛋」、「你接家教還是輸，以中字電資來講前期薪水可能跟你差不多，但是熬過新人期或是跳進1.2線，年薪百萬很正常，更不用說年資增加、升職等，家教在這就遠遠被甩開了」、「不要唬爛好不好==」、「我快笑死…. 還沒出社會的菜雞學弟」、「別錯把特例當一般情況了」。（編輯：郭佩蓉）