烏克蘭女孩去中國遭拒！感激「台灣願給機會」：畢生難忘
Alexandra為烏俄混血兒，從小在烏克蘭長大，但卻感覺自己格格不入，直到接觸了中華文化後深受吸引，想到中國唸書卻屢次遭到拒絕，直到申請了台灣政府與慈善機構提供的機會，終於能夠來亞洲學習中文，而她也對於台灣核發簽證的快速感到畢生難忘。
Alexandra接受《不要鬧工作室》採訪時提到，不喜歡烏克蘭的天氣和食物，也覺得自己和金髮藍眼的朋友們不太一樣，總感覺自己像局外人，直到接觸了中華文化後深受吸引，最大的夢想就是去中國學習，「但他們不讓我去，只有台灣給我夢寐以求的機會」。
她提到，曾在2018年申請中國留學，卻因一個中國講師搞錯她的分數錯失機會；幾個月後申請了一個暑假課程，但申請到一半課程突然關閉，也沒有解釋為什麼；2019年再次因為疫情夢想破滅。直到俄烏事件發生後，他跑到愛爾蘭，偶然在網路上看見，台灣政府和慈善基金會，提供支持烏克蘭學生和家人來台計畫。
當Alexandra下定決心申請後，僅一天內就拿到台灣簽證，並在一個禮拜內來到台灣，前往花蓮慈濟大學就讀，她大讚「台灣效率真的太讓人驚訝，這件事我永生難忘」，生活一段時間後，她相當喜愛台灣美食與環境，更表示「台灣住著世界上最友善的人們」。（編輯：鍾怡婷）