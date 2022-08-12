普渡供桌見「空心菜煮白水」！背後用意曝光 網全長知識
今（12）為中元節，不只家庭，許多公司行號也擺出供桌進行中元普渡，對此就有一名網友透露，他參加公司普渡時，看到老闆媽媽準備一碗「空心菜煮白水」，讓他相當好奇背後用意為何，貼文曝光後，知情網友紛紛留言解答：「空心菜 意指有心請客，無心留客，吃飽喝足就可以離開了！這碗菜湯要半生不熟的！」
該名網友昨（11）日在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，他表示第一次在新公司拜中元普渡，老闆的媽媽準備了一碗「空心菜煮白水」，讓他不解地問：「第一次看到，說是老一輩的人傳下來的，請問有廢友們公司或家裡也是這樣拜的嗎？」
貼文一出，不少網友驚呼，「第一次知道」、「第一次看到有人這樣拜」、「難怪剛剛拜拜也有這個」、「第一次看到」、「沒看過」、「從來沒這樣過」，也有網友見怪不怪，「有，我家也是這樣做」、「我媽也會準備，她說這是『菜羹』」、「我婆婆也會準備一小鍋」。
另外，還有內行人揭曉其中用意，「很簡單啊，享用完就離開，不要留在這裡的意思」、「空心菜意謂『無所求』，誠心布施，請好兄弟飽餐一頓就離開」、「空心菜意指有心請客，無心留客，吃飽喝足就可以離開了！這碗菜湯要半生不熟的」、「空心菜意指『無心』，拜好兄弟時會用到」、「所謂的空心菜湯，就是讓那些英雄好漢們接受完款待就各歸本位，勿多做停留！象徵一句俗諺：有心拜祢，無心留祢」。（編輯：賴禹妡）