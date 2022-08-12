「專櫃夯鞋」好市多只賣399！網評價兩極 內行推1經典款
美式賣場「好市多」除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，深受台人喜愛；對此，就有一名網友最近發現好市多販賣一款原價近千元的專櫃拖鞋，竟然賣399元而已，讓他好奇「評價如何」，貼文一出，兩派網友戰翻。
該名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示最近逛中和好市多時，發現一款巴西品牌「Havaianas」的超夯夾腳拖鞋，顏色有藕粉和黑色，一雙賣399元，讓他有些心動，「巴西拖鞋，有買過的人可以討論好不好穿嗎」？
貼文一出，不少人大讚，「在勤美買過兩雙1000元的，到現在10年還沒斷，好市多買的已斷，穿3-4年」、「真的好穿」、「很耐穿，只是沒辦法算到它什麼時候斷，所以都會斷在半路上」、「超好穿」、「是蠻耐穿的，但我喜歡熱鬧一點的花色，好市多這批素了點」、「好穿，只穿它」。
但也有網友認為，「買過他們家的，夾腳的地方超痛的」、「真的斷在馬路上，爆傻眼」、「以前買過，但是很高機率在中間人字夾腳的地方整根斷，來就不買了」、「中間夾腳的地方很硬不好穿，可是穿過了也不好意思退了」、「每一次都斷在馬路上，赤腳或拖著走回家，欲哭無淚，再也不買了」；其中，還有人推薦「藍白拖」，「這才是正港台灣人的經典」、「我也有耶」、「打蟑螂神器」。（編輯：郭佩蓉）