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林智堅退選市長！鄉民笑曝「3套未來劇本」：別高興太早

▲民進黨桃園市長參選人林智堅遭台大撤銷學位，林智堅受訪表示，會捍衛自己清白，但沒有要和台大對抗。（圖／記者鄭宏斌攝，2022.08.11）
▲民進黨桃園市長參選人林智堅遭台大撤銷學位，林智堅受訪表示，會捍衛自己清白，但沒有要和台大對抗。（圖／記者鄭宏斌攝，2022.08.11）

編輯中心/綜合報導

2022-08-12 14:56:502022-08-12 15:35:12

桃園市長參選人林智堅論文抄襲案持續延燒，台大於9日撤銷其碩士學位，雖總統兼民進黨主席蔡英文力挺到底，可民眾的輿論逐漸擴大，今（12）日民進黨在下午2時30分召開記者會，林智堅宣布主動退出桃園市長選舉，交由鄭運鵬接棒上陣。而記者會開始前即有退選消息傳出，故有網友針對此事預先設想未來可能會發展出的「3套劇本」，稱「別高興得太早」。

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原PO於PTT上發文，表示關於林智堅退選一事，他推測未來還有三種劇本可能上演：「劇本1：民進黨高層們出面挽留林智堅」、「劇本2：林智堅退選後被總統指派當教育部的部長」、「劇本3：退選後跑去選台南市市長」，並詢問「大家喜歡哪一個呢？」

▲林智堅召開記者會，宣布退出桃園市長選舉。（圖／記者朱永強攝，2022.08.12）
▲林智堅召開記者會，宣布退出桃園市長選舉。（圖／記者朱永強攝，2022.08.12）
原PO的創意發想引起鄉民熱議，認為劇本3的想法非常不實際「3不可能」、「3想太多，政治風暴會比論文還大」、「3不可能，不過想看3」、「3想太多，政治風暴會比論文還大」。

眾人則搞笑表示劇本2的發生機率頗大「2蠻有可能的」、「2機率很大」、「2的腳本太邪惡了吧！」、「2號劇本+1，很久沒看到這樣的大場面了！」。

林智堅稍早聲明強調，這段時間以來因為論文風波造成的社會紛擾，學校方面受到各界的壓力，還有支持者的焦慮，感到非常抱歉。為不在用論文事件佔據所有公共議題的資源與空間，選擇離開桃園市長選舉的戰場，將在另一個戰場捍衛清白，讓選舉回歸正軌，接下來桃園市長參選人的重任則由鄭運鵬接力。（編輯：李惠婷）

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