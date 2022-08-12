林智堅退選「發100份雞排」！謝和弦認了 千人卡位搶吃
民進黨桃園市長參選人林智堅因深陷「論文抄襲」的風波，引起各界的關注，今（12）日也透過記者會宣布確定退選，將由桃園在地立委鄭運鵬接棒上陣，然而稍早在完整消息還屬於謠言時，本屆台北市中正萬華區議員候選人謝和弦就放話「換掉林智堅，我發100份雞排」，貼文發出不到1小時，退選消息被證實，吸引近萬名網友前往朝聖卡位。
謝和弦12日中午透過臉書粉專發文表示，他認為民進黨如果把林智換堅換掉，「就代表民進黨還是有救」，對此他願意立下誓言「到8月底前，如果民進黨宣布換掉林智堅，隨便找個誰上都好，我在台北發100份雞排」，另外，他更逗趣補充「如果是王世堅換林智堅，我發1000份，哈們」。
結果貼文發出不到1小時，林智堅就確定退選，並發出聲明，各路網友見狀也立刻到貼文下方按讚卡位，「100份，我這邊先卡1份」、「感謝扣哥的雞排」、「一塊梅粉不用切，謝謝」；對此謝和弦也在留言區回應「靠Ｘ，才剛發完文…中正萬華鄉親，雞排推哪一家啦？哈們」，表示自己會履行承諾。
今（12）日稍早，林智堅已經聲明強調，他將會退選桃園市長，表示因為論文風波造成的社會紛擾，學校方面受到各界的壓力，還有支持者的焦慮，由衷的感到抱歉，自己將離開桃園市長選舉的戰場，在另一個戰場捍衛自己的清白，讓選舉回歸正軌，並希望大家把支持林智堅的力量，來支持鄭運鵬、支持桃園。
此外，男星謝和弦日前已宣布參選台北市議員，主張自己的政見就是「台灣紅燈區落地，降低犯罪率」，更希望下一代的台灣小孩都能沒罪惡感的使用大麻，期間除了將砲口對準國民黨台北市長參選人蔣萬安外，更將自己的頭髮染回黑色，訂做競選背心，準備認真競選。（編輯：張志浩）