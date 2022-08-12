夏季宜涼補！中醫師：「冬病夏治」養生又消暑

一般人習慣冬令進補，但炎炎夏日暑氣逼人，其實也適合「涼補」。鳳山馬光中醫診所中醫師李映芷表示，高溫高熱的天氣，除了多補充水分外，其實夏季也能進補。冬天溫補，而夏季則以涼補為主，夏季養生補養，可選擇「健脾、除濕、益氣、養陰」的藥材或食材。
中醫師李映芷指出，暑熱容易耗氣傷津，「汗為心之液」，身體流汗過多，容易出現心煩、口渴、疲倦等狀況。一出門後流大汗，回到冷氣房，溫度降低使得表面毛細孔收縮，無法散熱，時間久了，身體的「濕」和「熱」排不出去，感覺疲倦、頭昏沈、身體重著，加上身體感覺熱，想喝生涼冷飲、吃冰、喝冰水，水分代謝更加不良，喝了水無法解渴，也容易引起腸胃不適、身體水腫，「濕氣」更加不容易排出。
李映芷表示，「冬病夏治」利用夏季好好強固身體，增加身體機能，迎戰冬天。夏季常見的進補藥材，像是助「益氣」的有黃耆、黨參等；麥門冬、蓮藕、百合、玉竹、蘆筍等助「養陰」。而暑多夾濕，脾主運化水濕，脾胃消化功能不好，水分代謝不良，濕氣難排出，長久下來影響身體機能狀態。健脾有助腸胃機能，幫助身體代謝運化，「補脾、除濕」可選擇薏仁、山藥、茯苓、芡實、白朮、蓮子等。
夏季進補也推薦藥膳與茶飲，像是四神湯也可以加米煮成粥。平時也可以多多按摩「百會穴」、「足三里穴」、「陰陵泉穴」進行保養。李映芷也提醒，進補要分清楚體質，進補前先請教專業的醫師。利用夏季好好調理身體，增強保護力，強健體質，常保健康。