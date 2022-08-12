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台男柬埔寨掏金夢碎！「舌頭被割」付30萬贖金　下場更糟

▲有網友不忍指出，身邊友人被騙去柬埔寨後，慘遭割舌販賣器官，即便付了30萬贖金仍回不來。（示意圖／Pixabay）
▲有網友不忍指出，身邊友人被騙去柬埔寨後，慘遭割舌販賣器官，即便付了30萬贖金仍回不來。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-12 16:25:01

台灣有關柬埔寨詐騙案事件，逐漸受到社會高度關注。對此，一名網友就分享身邊友人慘痛案例，同樣是被「高薪工作」騙去柬埔寨，結果現在已經失蹤2個月，就連舌頭都被割掉了，即便家屬付了30萬還是救不回來，讓他相當難過，並呼籲大家「拜託不要再去了」。

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據了解，7日一名網友在臉書柬埔寨旅遊相關社團中PO出一篇勸世文，「不要再有人被騙去柬埔寨、菲律賓工做了好嗎？」他表示，其實現在整個東南亞都是這樣，很多詐騙集團不再是以前那樣單純騙錢，而是紛紛轉型成人蛇集團、擄人勒索、販賣器官集團，「不要想說去看看，不行再回來，你出去就回不來了」。

他指出，被囚禁的地方不僅有軍隊在守，只要想逃跑就會被開槍射殺，沒死就抓回來打，「女的強姦，男的賣器官…真的沒錢就叫你騙朋友去抓交替」並呼籲「所以不要認為朋友不會騙你！任何人找都不要去！」

▲台灣少年於網路上遭不實職缺誘騙前往柬埔寨，被我國政府營救。（圖／Pixabay）
▲原PO指出，現今整個東南亞都是這樣，常常出去之後就是回不來，也呼籲大眾千萬不要再被騙了。（圖／Pixabay）
他也分享身邊案例，有位友人就真的傻傻的被朋友騙去柬埔寨，「說有高薪的工作，現在已經失蹤兩個月，舌頭都被割掉了，現在還是回不來」，更可怕的是，家屬也已經付了30萬去贖人，結果錢轉過去，人依舊失聯，「所以代表贖金付了，人還不一定回的來」。

最後他無奈說到「報警也沒用，台灣警察管不到那邊，東南亞國家大多是軍政府，都和黑幫有勾結」，並PO出好幾張當地照片，還有朋友傳來的求救訊息「我好痛苦」、「我不想死在國外」，和可怕血腥割舌照，不禁讓他再三強調，「所以拜託大家不要再去了」。

我國外交部，近期也不斷呼籲，近來陸續傳出多起國人因受網路高薪廣告誘騙赴柬埔寨從事不法或不符期待工作之求助案件，不僅護照遭公司扣留，行動自由亦遭限制，致使身陷危境、難以對外求助；即使向柬國警方報案，亦可能無法成案而受困當地。 鑒於此類情事層出不窮，呼籲國人提高警覺，審慎評估號稱高薪且不合常理之海外徵才廣告，以免落入求職陷阱。（編輯：詹鎰睿）

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