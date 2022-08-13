米其林一星MUME主廚林泉獻藝 中秋茶沙龍月餅配baan烤肉
米其林一星 MUME 主廚林泉監製研發，旗下電商「TASTE by MMHG」中秋推出兩款星級質感「茶沙龍」月餅禮盒，保留正宗廣式傳統的雅緻工法，並將台灣特有果物與茶款揉入餅中；並與米其林餐廳御用品牌「萃釅」聯名，在家就能享受結合 Fine Dining 常見的茶食佐茶體驗。而曼谷米其林餐盤泰式餐廳 baan 則推出中秋烤肉限定「泰baan街邊燒烤組」，把道地泰式燒烤端上桌。
MMHG（MUME Hospitality Group）成立於2020年，由米其林星級主廚林泉（Richie Lin）領軍，致力於探索食餚背後蘊藏的美好風味，透過不斷創新與自我精進，推廣寶島在地食材、同時提升台灣餐飲環境，並傳承友善環境的永續理念。集團旗下擁有 MUME、Le Blanc、baan 和 COAST 四家餐廳，包括2019-2021年榮獲 《亞洲50大餐廳》台灣最高名次的 MUME，並於2018-2020年榮獲《米其林指南》一星肯定；美式牛排餐廳 Le Blanc 及泰式家庭料理 baan，皆為《米其林指南》2020年餐盤推薦；以及新泰式精緻海鮮餐廳 COAST。
旗下並打造電商品牌「TASTE by MMHG」，於今年中秋推出兩款星級質感「茶沙龍」月餅禮盒。由主廚林泉監製的「星月典藏」創新結合台灣茶湯與特色果物，以傳統廣式月餅皮包覆淡雅茶香與微酸果肉，打造「伯爵柴燻桂圓」與「烏龍蜜漬青梅」兩款月餅，內餡豆沙綿密、果丁口感細緻，層次豐富餘韻不斷；搭配「金沙奶黃流心」與「秘製XO醬」兩種經典傳統口味。
而與米其林餐廳御用茶品牌「萃釅」聯名的「茗月共賞」，則結合精緻餐飲 Fine Dining 常見的佐茶風味學 Tea Pairing，由萃釅專業侍茶師親自試餅選茶，精選台灣特有的「紫芽山茶」作搭配，優雅內斂的木質茶香，入口後果香轉為濃厚，一品茶的清、香、甘，雅緻襯托出月餅更多元的風味。禮盒搭配經典香濃「金沙奶黃流心」與鮮香鹹辣「秘製XO醬」兩款口味月餅，採用減糖配方打造低負擔、甜鹹兼俱的雙重滋味。並貼心附上茶食指南，中秋在家也能自由享受細膩的茶食佐茶體驗。
今年「TASTE by MMHG」中秋禮盒，採用傳統中式建築的鏤空窗花方式雕琢外盒上蓋，以柔美色調融入一抹古典而清新的典雅氣質。打開禮盒後浮現設計靈感圍繞著東方山水元素，以手繪畫風演繹的東方古典茶食意象，細膩描繪出代表奶黃的圓月、茶香、海味、青梅與桂圓，4款口味拼組成一幅創新現代的山水畫。
而「TASTE by MMHG」旗下的曼谷米其林餐盤泰式餐廳 baan，也推出中秋限定「泰 baan 街邊燒烤組」，由 baan 主廚阿勵精選泰式牛橫隔膜、泰式街邊梅花豬、紅咖哩中里肌、秘製沙嗲雞腿丁 4 種肉品，佐以 baan 獨門手工醬料醃製，或搭配青檸羅望子醬，拆封即烤，免備料、免醃製，輕鬆打造道地泰式烤肉大餐，來點不一樣的中秋烤肉。