12星座「週末運勢」提醒！獅子記得拿發票　天秤控制飲食

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金牛座：本週末（8/13~8/14 包含上升星座），關註生活中、職場中的人際關係變化，最近特別想要找朋友一起聊聊當前的生活與未來的生涯規劃。你是一個容易默默承受壓力的人，當你遇到生活與職場中的壓力時，往往選擇悶不吭聲的方式一個人獨自承受。如果可以找到讓你有歸屬感的團體或是你信任的朋友，可以跟你聊一聊，你現在面臨的壓力就可以獲得舒緩、釋放。
雙子座：本週末（8/13~8/14 包含上升星座），最近需要跟你的朋友、家人、同事好好聊聊，不管你在工作、職場中面臨什麼樣的挑戰，只要你願意敞開心胸跟朋友聊聊，可以幫你釐清處當前職場環境中所面臨的各種挑戰。請你不要鑽牛角尖，很多事情的變化，往往不是操控在我們手上的，我們只能做到珍惜緣分、活在當下。
巨蟹座：本週末（8/13~8/14 包含上升星座），不管你最近事業運有多旺盛，到了週末還是要好好地陪伴家人。珍惜全家人再一起的家庭日，你們可以一起吃晚餐、一起喝下午茶，或是一起看場電影。如果最近家人有人過生日，你可以送對方一個時尚流行的飾品，對方會非常開心。
獅子座：本週末（8/13~8/14 包含上升星座），你有很好的偏財運。週末去賣場購物，請你記得要索取發票，因為你幸運中獎的機會是非常高的。除此之外，你買東西也可能會買到超值的商品，或是買到限量的商品，總之，就是受到財神眷顧，你的購物運氣非常好。
處女座：本週末（8/13~8/14 包含上升星座），有一種鹹魚翻身的感覺，過去半個月以來的不順利，將隨著這一次的月圓之後，得到緩解。你慢慢可以從負面情緒中脫離出來，用一種正面積極的態度去接受未來的考驗。特別是，最近遇到感情不順利的風波，你也可以坦然面對愛情的結果。
天秤座：本週末（8/13~8/14 包含上升星座），多關注自己的健康，尤其是想要減肥的朋友，你最近有一點飲食不節制，尤其是遇到喜歡吃的食物，例如蛋糕、水果、甜點，你就不知節制大快朵頤。這樣沒有控制的享受美味佳餚，結果就是導致你減重失敗，體重控制的效果打折扣。
天蠍座：本週末（8/13~8/14 包含上升星座），你將迎來非常好的戀愛運。一個浪漫溫馨的秋天戀愛故事即將上演，你可以相信一見鍾情的戀愛，你可以相信命中註定的感情，因為受到天時地利人和的能量變化，你最近有可能認識一個全新的朋友，這個朋友跟你有似曾相識的感覺，彼此可以譜出難忘的戀情。
射手座：本週末（8/13~8/14 包含上升星座），最近有想要旅行、想要露營、想要野餐的想法。你會把握暑假期間，帶家人一起去旅行，因為你覺得全家人可以聚在一起，享受難得的度假時光，這種悠閒自在的感覺是最幸福的事情。你只要有空，就想帶全家到海邊、森林走一走，接近大自然，你的心情也可以得到正能量。
魔羯座：本週末（8/13~8/14 包含上升星座），你最近想買的東西非常多，你的購物慾望非常明顯強烈。放假的時候，可能會約著家人一起到大賣場去採購生活日用品。這種滿載而歸的感覺，讓你心情充滿著豐富滿足的感受。因為看著全世界的新聞，有些地方缺水、有些地方缺糧，現在正是氣候變遷異常的時候，你會多補充一些生活必需品，以備不時之需。
水瓶座：本週末（8/13~8/14 包含上升星座），是你心靈視野非常具有靈性的時刻，你的直覺性非常強，具有高度的敏銳性。這種智慧的判斷可以幫助你解決當前生活中的各種難題。你最近的戀愛運不錯，如果身邊出現了一個心儀的對象，而且對方的樣子是你夢寐以求的理想樣貌，請你一定不要錯過這樣的機會，你應該更主動的追求對方。
雙魚座：本週末（8/13~8/14 包含上升星座），受到天體行運的變化，最近不適合做出人生中的重大決定。因為你容易出現混沌不明不清楚的狀況。在思緒混亂的時候你容易做出錯誤決定。建議你，本週末就好好的放鬆心情，好好睡一覺，不要胡思亂想。尤其是工作方面的事情，等上班日在去面對職場中的難題。（編輯：李惠婷）
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