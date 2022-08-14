COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

普橘人物／「神貓」當私廚試菜員！療癒客人還會把關海鮮

▲位於台北士林的吳謝私廚，工作室裡面有4隻貓咪，擔任海鮮品質把關員的神聖工作。（圖／Jin提供）
▲位於台北士林的吳謝私廚，工作室裡面有4隻貓咪，擔任海鮮品質把關員的神聖工作。（圖／Jin提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-14 09:04:022022-08-14 09:09:09

今年35歲的Jin（吳昇蓉），在台北士林自營私廚工作室，並身兼廚藝講師、最狂員工餐廳「普橘島」私廚等多重身份。邁入第七年的「吳謝私廚」，主打無菜單料理，靠著口耳相傳、呷好道相報，在網路上累積不少好口碑。上門的客人除了被一道道美食餵飽，店裡還有4隻「招財貓」，喵喵們也療癒了訪客們的身心靈。

我是廣告 請繼續往下閱讀
隱身在住宅區的「吳謝私廚」，一踏入用餐環境，就有種回到家的感覺，仔細環顧四周，角落窩著不怕生的貓咪，好奇的朝來客打量觀望。Jin說，私廚工作室裡共有4隻貓，其實一開始她並沒有特別想要養貓，但因為緣份，陸陸續續撿來4隻貓互相陪伴。

▲起初並沒有想要養貓的Jin，後來因為緣分，陸陸續續撿來4隻貓互相陪伴。（圖／Jin提供）
▲起初並沒有想要養貓的Jin，後來因為緣分，陸陸續續撿來4隻貓互相陪伴。（圖／Jin提供）
貓咪的名字很有趣，全都是「比字輩」：斑比、Bubi、Debbie，還有一隻很吵的「禾畢」（voˇ bitˋ，客家話的麻雀）。這4隻撿來的貓咪，對來訪的客人全然不怕生，更是私廚工作室的「專業試菜員」。

「因為經常需要買海鮮，我會拿貓當試菜員。」Jin解釋，當買回來的海鮮、魚類很新鮮，貓咪們就會躍躍欲試，海鮮一拆開眾貓可說是為之瘋狂；相反的，若是漁獲品質不佳，群貓就顯得興致缺缺，聞一聞就走掉，屢試不爽。Jin笑說：「所以我如果想要測試新的廠商、貨品，我就會看貓的反應，有沒有一直想要來廚房討吃的。如果牠們不瘋狂的時候，就知道這家不用再買了。」

▲Jin笑說，貓咪們會幫忙把關海鮮品質，是「專業試菜員」的角色。（圖／Jin提供）
▲Jin笑說，貓咪們會幫忙把關海鮮品質，是「專業試菜員」的角色。（圖／Jin提供）
每位擅長料理的廚師，即使再怎麼會煮，心裡都有一道最想念的菜色，對Jin來說，那道菜便是阿婆煮的高麗菜封。「高麗菜封」是相當道地的客家美食，「封」意思就是「焢」，整道菜食材只有高麗菜、豬五花、蒜苗。

Jin說，「家裡只有過年的時候才會吃，因為冬天是高麗菜的季節，田裡面種很多，拜拜完會有豬肉，每次回到家看到阿婆，就會很期待吃到高麗菜封。」不過阿婆過世後，即使都是使用一樣的食材，也用同一口灶來燒柴火煮，但無論是媽媽還是Jin，都無法煮得跟阿婆一樣好吃，如果還可以吃到的話，最想念的便是這個「家的味道」。


普橘人物／吳謝私廚Jin的學廚路：小時偷吃、長大廚師

普橘人物／私廚是夢幻職業？「我連大便都在回客人訊息」

普橘人物／米其林星級餐廳薪水多？副主廚待遇曝光嚇一跳

普橘人物／《營業中》御用達人Zac　料理啟發竟自美食街

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀