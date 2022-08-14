普橘人物／「神貓」當私廚試菜員！療癒客人還會把關海鮮

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貓咪的名字很有趣，全都是「比字輩」：斑比、Bubi、Debbie，還有一隻很吵的「禾畢」（voˇ bitˋ，客家話的麻雀）。這4隻撿來的貓咪，對來訪的客人全然不怕生，更是私廚工作室的「專業試菜員」。
「因為經常需要買海鮮，我會拿貓當試菜員。」Jin解釋，當買回來的海鮮、魚類很新鮮，貓咪們就會躍躍欲試，海鮮一拆開眾貓可說是為之瘋狂；相反的，若是漁獲品質不佳，群貓就顯得興致缺缺，聞一聞就走掉，屢試不爽。Jin笑說：「所以我如果想要測試新的廠商、貨品，我就會看貓的反應，有沒有一直想要來廚房討吃的。如果牠們不瘋狂的時候，就知道這家不用再買了。」
每位擅長料理的廚師，即使再怎麼會煮，心裡都有一道最想念的菜色，對Jin來說，那道菜便是阿婆煮的高麗菜封。「高麗菜封」是相當道地的客家美食，「封」意思就是「焢」，整道菜食材只有高麗菜、豬五花、蒜苗。
Jin說，「家裡只有過年的時候才會吃，因為冬天是高麗菜的季節，田裡面種很多，拜拜完會有豬肉，每次回到家看到阿婆，就會很期待吃到高麗菜封。」不過阿婆過世後，即使都是使用一樣的食材，也用同一口灶來燒柴火煮，但無論是媽媽還是Jin，都無法煮得跟阿婆一樣好吃，如果還可以吃到的話，最想念的便是這個「家的味道」。