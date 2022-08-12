柬埔寨求職詐騙頻傳　勞動部：研議修正就服法

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台灣勞工陣線表示，為避免勞工受到人力仲介的不法剝削，從事就業服務是一個必須向政府登記且高度管制的特別許可行業，從事就業服務的人員還必須考取證照。但以網路平台提供求職求才雙方交流訊息，到底是否為就業服務業務，界限何在？是否必須隨著網路社群軟體的發展而改變因應？根據就服法規定、勞動部函文等，可以見得「推介人才」與「就業媒合」為判斷是否必須納入就業服務機構登記的關鍵。
台灣勞工陣線認為，隨著網路科技的進步，網路平台的求才求職的型態越來越多樣，以柬埔寨求職詐騙案為例，該求才訊息都是在臉書社團當中以誇大不實的勞動條件發布，騙取民眾。該臉書社團有些是封閉性，如僅限台大畢業加入，且有審核進入程序，有些則是開放性。台灣勞工陣線質疑，在考量促進就業資訊暢達的前提之下，其臉書社團發起人的法律責任為何？
台灣勞工陣線呼籲，勞動部應通盤檢視網路求職平台的行為是否有違反就服法、並重新檢討就業服務機構的設立涵蓋界線，現行「推介人才」與「就業媒合」的2大判準，是否足以面對當今的網路型態發展？對於涉及跨國人才招募的實體與虛擬組織，更應與時俱進，修改法規，以避免更多人身陷求職陷阱，保障國人就業權益。
許銘春表示，行政院很重視柬埔寨人口詐騙販運問題，已邀集相關部會開會，勞動部已要求人力仲介公司、人力銀行等下架有問題的職缺；至於就服法該檢討、修正的部分，已交由發展署研議，討論能遏止的做法。