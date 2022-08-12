《飢餓遊戲》啦啦隊5大女神齊舞！「超兇名單」香爆全場
由5566主持的台灣實境節目《飢餓遊戲》，近年來收視亮眼，內容也廣受觀眾好評和喜愛，特別是再加入峮峮和蔡黃汝（豆花妹）後，製作單位似乎徹底掌握流量密碼，而這次的錄影來賓竟然找來中職啦啦隊女神們助陣，消息一出讓許多觀眾超級期待「這陣容太兇了吧！」
網路論壇PTT台綜版，有網友特別發文分享，今（12）日飢餓遊戲的錄影來賓，除了飢餓三帥孫協志、王仁甫、許孟哲、以及雙美峮峮、蔡黃汝以外，這次竟然請到現今中職人氣超夯的啦啦隊女孩，樂天琳妲、統一艾璐、味全賴可Like、富邦丹丹，再加上原本就是中信女孩的峮峮，就等於是5支球隊的代表通通到齊。
如此強大且兇猛的名單曝光後，大家興奮留言「有艾璐就推！敲碗之後艾璐與胡大哥合體！」「五隊共舞」、「今天錄影陣仗這麼大」、「5隊啦啦隊其實蠻有梗的」、「太香了啦」、「峮峮+琳妲粉絲就不少了吧」、「表特版真的影響力好大，賴可丹丹熊霓都是表特版爆文爆紅的」、「峮峮+琳妲粉絲就不少了吧」。
值得一提的是，飢餓遊戲官方臉書，稍早也貼出一段大家跳舞的畫面，重現明星賽60位啦啦隊齊舞的夢幻場面。截稿前，已經吸引7萬多人觀看、上萬名粉絲按讚。此外，味全龍的女孩賴可，也在IG限動拍下女孩在車上睡著的影片，笑著表示「不可能有睡著的問題吧」。（編輯：詹鎰睿）