中國朋友突傳惡搞圖！他見「主角超大咖」嚇壞：怕你失聯

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原PO提及，對方似乎是因為近年來都在日本唸書工作，再加上近期裴洛西訪台的事件等等，才漸漸對中國政治產生排斥，結果在前幾天聊天時，對方竟然傳了一堆惡搞中共領導人習近平的貼圖或照片，「確實挺傻逼的，你看這個！」即便原PO擔心回應「哈哈哈這能傳的嗎？」想不到中國朋友竟回「沒事，這真有意思！」
原PO坦言，他當下收到訊息時是害怕的，「雖然他人不在中國，還口口聲聲跟我說不會有事。但我還是很擔心他哪天回中國的時候，會因為這些被當成證據抓走，然後從此失聯。」
最後他也結論，認為兩岸的教育、背景文化不同，會發生衝突在所難免，「像我這位朋友這樣，當初認識的時候，就會盡量避免討論到政治的話題，他也是在自己親自到其他國家後才發現，當初中國灌輸給他們的某些觀念是不太ok的。撇開政治，也真的有很多善良的人，只能說有時候也不能以偏概全。」
網友看完後紛紛留言，「哈哈哈好好笑，但朋友有點傻，好歹也用別的程式吧」、「我們懷念他~」、「我也有個穩聊的，她會用小熊維尼的貼圖哈哈」；但也有人建議「叫他記得刪掉相簿裡面的圖片在過海關的時候，他們會翻你的微信/臉書/哀居跟手機相簿，這是真的」、「我朋友說私聊沒關係，在群組聊天小心被舉報」、「不要用微信聊天，真的會被監視」。（編輯：詹鎰睿）