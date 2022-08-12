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老公嫌「冷氣24度耗電」！孕妻熱到中暑喊離婚：我好心痛

▲孕妻抱怨，自己熱中暑，醫生也交代要吹24度的冷氣，結果先生卻嫌耗電，堅持只開27度＋一台電扇。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲孕妻抱怨，自己熱中暑，醫生也交代要吹24度的冷氣，結果先生卻嫌耗電，堅持只開27度＋一台電扇。（示意圖，非當事人／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-08-12 22:51:312022-08-12 22:53:40

炎炎夏日，台灣各地都飆出30度以上的高溫，也讓許多民眾不小心中暑。對此，一名懷孕5個月的人妻就爆怨，因為熱中暑的關係，醫生則建議他們要把冷氣開在24度，沒想到老公卻沒有照做，只買了一台電風扇吹，吵到最後決定離婚。

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臉書社團《匿名2公社》，一名女網友PO文「最近天氣很熱，我與先生是新婚，但最近爭吵不休。」他表示，目前懷孕5個月的她，前陣子才因為熱中暑跑去就醫，而醫生則建議他們冷氣調整到24度，結果回家討論後，先生卻說繼續維持27度，並裝一台電風扇對著她吹，「當然有比較涼爽，不過吹久了發生頭痛與身體發抖，而且醫生也囑咐說盡量不要對人體直接吹，但不直接吹又很熱」。

怎料，兩人再次溝通後卻發生爭吵，先生則堅持不開24度，要開27度，「很耗電，大不了再買一台電風扇給你」、「可是真的很熱，直吹頭又很痛，要不然我回娘家睡，哪裡有冷氣」、「你一直回娘家，我這裡對你那麼不好嗎？」、「很好阿，但是真的很熱啊，所以想回娘家」、「不行，你要在這裏睡，這樣分開很奇怪」、「那小孩出生後，小孩也熱那要怎麼辦？」「我會把嬰兒床移到冷氣下面直吹，如果還熱我在買一台電風扇吹小孩」

▲原PO表示只吹傳統電扇卻經常在早晨被熱到流汗而醒來。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲結果先生仍堅持電風扇解決，讓原PO忍無可忍，心痛之下決定離婚。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
最後原PO才終於受不了脫口「…我們離婚吧！」同時也忍不住在貼文中抱怨，「吵架的經過大概這樣…我也不知道我的要求到底是對是錯…不過真的很心痛」。

貼文曝光後，所有人通通看傻眼，「太瞎，同為男性我真覺得那位先生可以去投胎了」、「傻眼耶，這種小氣又難溝通的老公，是我寧可自己養小孩也不跟他過一輩子」、「孕婦在這時節超級怕熱，而且肚子碰到乳房、身體皮膚接觸處，都會因為熱、摩擦起疹子，那種感覺非常不舒服」、「27度不如別開，我家每年冷氣從4月吹到11月，24小時都開都23度，買變頻的是能浪費多少錢，對老婆小孩小氣的男人真讓人覺得噁心」、「真的很誇張欸⋯到底降個溫度這樣是要花多少電費」。

事實上，孕婦屬於中暑的高風險族群，國泰醫院婦產科醫師陳俐瑾就表示，因孕婦普遍體溫高，腹中胎兒，血管調節、散熱機制較差，若長時間待在高溫天氣底下，比一般人更加容易中暑，而且還可能影響到胎兒神經系統發育。提醒準媽媽們，外出務必做好防曬、散熱，多補充水分，減少熱中暑的風險。（編輯：詹鎰睿）

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