老公嫌「冷氣24度耗電」！孕妻熱到中暑喊離婚：我好心痛

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怎料，兩人再次溝通後卻發生爭吵，先生則堅持不開24度，要開27度，「很耗電，大不了再買一台電風扇給你」、「可是真的很熱，直吹頭又很痛，要不然我回娘家睡，哪裡有冷氣」、「你一直回娘家，我這裡對你那麼不好嗎？」、「很好阿，但是真的很熱啊，所以想回娘家」、「不行，你要在這裏睡，這樣分開很奇怪」、「那小孩出生後，小孩也熱那要怎麼辦？」「我會把嬰兒床移到冷氣下面直吹，如果還熱我在買一台電風扇吹小孩」。
最後原PO才終於受不了脫口「…我們離婚吧！」同時也忍不住在貼文中抱怨，「吵架的經過大概這樣…我也不知道我的要求到底是對是錯…不過真的很心痛」。
貼文曝光後，所有人通通看傻眼，「太瞎，同為男性我真覺得那位先生可以去投胎了」、「傻眼耶，這種小氣又難溝通的老公，是我寧可自己養小孩也不跟他過一輩子」、「孕婦在這時節超級怕熱，而且肚子碰到乳房、身體皮膚接觸處，都會因為熱、摩擦起疹子，那種感覺非常不舒服」、「27度不如別開，我家每年冷氣從4月吹到11月，24小時都開都23度，買變頻的是能浪費多少錢，對老婆小孩小氣的男人真讓人覺得噁心」、「真的很誇張欸⋯到底降個溫度這樣是要花多少電費」。
事實上，孕婦屬於中暑的高風險族群，國泰醫院婦產科醫師陳俐瑾就表示，因孕婦普遍體溫高，腹中胎兒，血管調節、散熱機制較差，若長時間待在高溫天氣底下，比一般人更加容易中暑，而且還可能影響到胎兒神經系統發育。提醒準媽媽們，外出務必做好防曬、散熱，多補充水分，減少熱中暑的風險。（編輯：詹鎰睿）