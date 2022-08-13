220人中6成罹脂肪肝　醫籲「做1事」守護肝

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根據衛福部統計，十大死因之首仍為癌症，而肝癌位居十大癌症死亡率第二位，且男性肝癌死亡率為女性的2.6倍。肝癌主因為B、C型肝炎病毒之困擾，近年來又因飲食西化，飲食習慣偏向高糖、高油、高熱量，且缺乏運動，使得脂肪肝人口逐年上升。
「世界肝炎日」腹部超音波檢查 及早發現診治
肝病防治學術基金會近兩年在「世界肝炎日」前後，舉辦40歲以上免費「全民超音波檢查」活動，為的就是呼籲民眾養成定期作腹部超音波檢查。透過簡單、無痛、非侵入性、無輻射的腹部超音波檢查，讓肝硬化和肝癌無所遁形，以達及早發現、及早治療之效益。
220人超音波檢查 罹脂肪肝高達近六成
台南市立醫院也連續兩年配合舉辦這項有意義的活動，今年共有220人參加，檢查有異常者高達194人（88.2%），其中也發現疑似肝癌、肝實質病變、良性肝腫瘤、膽息肉、脾腫大、其他腹部腫瘤等，並進一步安排就醫診治；值得注意的是，有127位受檢民眾有脂肪肝，比率高達 57.7%。
保護肝臟不熬夜 禁菸酒多運動
台南市立醫院肝膽腸胃科醫師牟聯瑞提醒，保護肝臟，除了日常作息正常，不熬夜、睡眠充足，飲食應多攝取天然、新鮮食物以及蔬果，避免暴飲暴食，搭配適當運動、忌菸酒。B、C肝患者是肝癌高危險群，一定要每半年追蹤一次，一般民眾（特別是年長者或有糖尿病脂肪肝的患者）則最好每年一次腹部超音波檢查，才能遠離肝病威脅。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54746
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