孝子魂斷柬埔寨！遺體大腿驚見「被刻冤字」　母淚崩帶回

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吳媽媽原先對兒子的工作內容抱持懷疑態度，指出吳男上班時數高達11小時，且微信帳號一換再換，就連公司環境和同事等，都不願拍照給她看。但吳男每月都會轉帳給家裡人民幣4000元（約新台幣17771元），吳媽媽才沒繼續探聽。
吳男於2019年返鄉，告知父母想回校園讀書，且創業做生意於未來照顧父母，但他同年9月收到公司傳來訊息，被要求回到西港結算獎金，約人民幣7萬多元，相當於新台幣31萬元，未料這一去竟與家人天人永隔。
報導指出，吳媽媽2019年11月底突然被告知兒子的死訊，吳媽媽一聽緊急趕往柬埔寨，但見到兒子的遺體時，卻發現吳男大腿出現以黑色水性筆寫的「冤枉、被害」等字，且身上多處有傷口。怎料，當地驗屍報告卻判斷是輕生、無外力介入，而父母還在報告中發現，吳男胃裡空無一物，懷疑兒子遭到監禁而無法進食。
案件在大陸社會引起廣大迴響，當時大陸公安部刑事偵察局宣布與柬埔寨警察聯手打擊犯罪，一度導致當地博弈相關產業撤離，連附近的餐廳旅館受到影響而倒閉。而近日因柬埔寨詐騙事件不斷傳出，才讓這起悲劇再被重提。（編輯：陳雅雲）
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