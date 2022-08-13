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孝子魂斷柬埔寨！遺體大腿驚見「被刻冤字」　母淚崩帶回

▲近來屢傳柬埔寨詐騙案件，事實上，早在2019年就有位大陸青年魂斷柬埔寨，當時大腿還寫上「冤枉、被害」等字。（示意圖／翻攝pixabay）
▲近來屢傳柬埔寨詐騙案件，事實上，早在2019年就有位大陸青年魂斷柬埔寨，當時大腿還寫上「冤枉、被害」等字。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-13 12:47:272022-08-13 12:51:29

近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的案件，引發外界高度關注。事實上，早在2019年就有位大陸青年魂斷柬埔寨，大腿還寫上「冤枉、被害」等字，在當時引發大眾關注。

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據陸媒《南國今報》報導，大陸鄉下有位年僅19歲的吳男，於2018年春節過後，決定離開家鄉獨自前往柬埔寨西港打拼，主要從事網路賭博的線上推廣員的工作。據了解，吳男當時向母親告知，想先出國打拼賺一筆錢，等到足夠後再回鄉做生意。

▲有網友不忍指出，身邊友人被騙去柬埔寨後，慘遭割舌販賣器官，即便付了30萬贖金仍回不來。（示意圖／Pixabay）
▲吳男2018年春節過後，決定離開家鄉獨自前往柬埔寨打拼。（示意圖／翻攝Pixabay）
吳媽媽原先對兒子的工作內容抱持懷疑態度，指出吳男上班時數高達11小時，且微信帳號一換再換，就連公司環境和同事等，都不願拍照給她看。但吳男每月都會轉帳給家裡人民幣4000元（約新台幣17771元），吳媽媽才沒繼續探聽。

吳男於2019年返鄉，告知父母想回校園讀書，且創業做生意於未來照顧父母，但他同年9月收到公司傳來訊息，被要求回到西港結算獎金，約人民幣7萬多元，相當於新台幣31萬元，未料這一去竟與家人天人永隔。

▲台灣人遭騙至柬埔寨後，可能慘遭性剝削、器官販售。（示意圖／取自unsplash）
▲吳男最後一次飛往柬埔寨後，沒想到從此天人永隔。（示意圖／取自unsplash）
報導指出，吳媽媽2019年11月底突然被告知兒子的死訊，吳媽媽一聽緊急趕往柬埔寨，但見到兒子的遺體時，卻發現吳男大腿出現以黑色水性筆寫的「冤枉、被害」等字，且身上多處有傷口。怎料，當地驗屍報告卻判斷是輕生、無外力介入，而父母還在報告中發現，吳男胃裡空無一物，懷疑兒子遭到監禁而無法進食。

案件在大陸社會引起廣大迴響，當時大陸公安部刑事偵察局宣布與柬埔寨警察聯手打擊犯罪，一度導致當地博弈相關產業撤離，連附近的餐廳旅館受到影響而倒閉。而近日因柬埔寨詐騙事件不斷傳出，才讓這起悲劇再被重提。（編輯：陳雅雲）

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