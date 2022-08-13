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全國電子為何稱霸47年？「存活關鍵」眾認了　賣它沒對手

▲有網友好奇詢問「為什麼全國電子可以越開越大間啊？」而引來行家點出存活關鍵，不禁大讚「沒對手啊！」（圖／翻攝全國電子臉書粉專）
▲有網友好奇詢問「為什麼全國電子可以越開越大間啊？」而引來行家點出存活關鍵，不禁大讚「沒對手啊！」（圖／翻攝全國電子臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-08-13 15:18:39

連鎖電器專賣店「全國電子」分店遍布全台灣，其創立於1975年，從一間電子計算機專賣店成長到現在的連鎖規模，經歷過47年仍然在市場擁有一席之位。對此，就有網友好奇詢問「為什麼全國電子可以越開越大間啊？」而引來行家點出存活關鍵，不禁大讚「沒對手啊！」

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原PO於PTT八卦板發文，前陣子經過一間新開的全國電子，讓他突然憶起「我家附近倒閉的牛排店，前幾年也是變成一間超大的全國電子」。他坦言，很久以前家裡附近有間全國電子關閉後就沒了消息，本以為會逐漸泡沫化，但新店面的出現，比起過去更加明亮又寬敞許多，讓他震驚詢問「為什麼全國電子可以越開越大間啊？有沒有全國電子這幾年快速展店，滿血復活的八卦？」

▲全國電子門市高雄民族店，提供消費者舒適的數位購物體驗。（圖／記者陳美嘉攝）
▲網友好奇詢問「為什麼全國電子可以越開越大間啊？有沒有全國電子這幾年快速展店，滿血復活的八卦？」（圖／記者陳美嘉攝）
問題曝光後，馬上吸引眾多鄉民留言，「我也好奇怎麼能生存，還換2.0店」、「就沒對手啊」、「老人喜歡去，有固定客源」、「買家電贈品一堆，婆媽最愛」、「因為時間就是金錢，到這買就是要省時間」。

其中就有行家指出「價格公道」是優勢之一，「價格沒有比較貴」、「價格變合理而且常展出新機種吧」、「全國電子其實有些是真的便宜，好幾次去找到想要的發現比網路還便宜」、「之前全面買吸塵器，比網路上價格還便宜五千」、「價格很殺，保固又延長」、「其實破盤價時真的還蠻值得買的」。

此外，「售後服務」也被認為是存活關鍵，直言「長青族群的最愛啊！賣服務的」、「維修好叫人+1」、「其實它的服務蠻好的，只是你沒去買過而已」、「品項算齊全維修服務方便買了有保障，買了放心有問題一通電話幫你服務」、「服務好，很多人寧願貴一點買服務」。

據了解，全國店子近日推出新裝潢，在臉書粉專上曾解釋「新門市招牌已經換成新色，新門市很大很漂亮」，表示目前販售商品多樣，除了生活用品以外，還包括家電、筆電等數位產品，甚至強調冷氣、冰箱和洗衣機等產品保固都比原廠長，「冷氣師傅雖然沒廣告帥，但還是也有小鮮肉的，重點是總統級精緻安裝很PRO」。（編輯：陳雅雲）

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