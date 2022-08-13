全國電子為何稱霸47年？「存活關鍵」眾認了　賣它沒對手

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問題曝光後，馬上吸引眾多鄉民留言，「我也好奇怎麼能生存，還換2.0店」、「就沒對手啊」、「老人喜歡去，有固定客源」、「買家電贈品一堆，婆媽最愛」、「因為時間就是金錢，到這買就是要省時間」。
其中就有行家指出「價格公道」是優勢之一，「價格沒有比較貴」、「價格變合理而且常展出新機種吧」、「全國電子其實有些是真的便宜，好幾次去找到想要的發現比網路還便宜」、「之前全面買吸塵器，比網路上價格還便宜五千」、「價格很殺，保固又延長」、「其實破盤價時真的還蠻值得買的」。
此外，「售後服務」也被認為是存活關鍵，直言「長青族群的最愛啊！賣服務的」、「維修好叫人+1」、「其實它的服務蠻好的，只是你沒去買過而已」、「品項算齊全維修服務方便買了有保障，買了放心有問題一通電話幫你服務」、「服務好，很多人寧願貴一點買服務」。
據了解，全國店子近日推出新裝潢，在臉書粉專上曾解釋「新門市招牌已經換成新色，新門市很大很漂亮」，表示目前販售商品多樣，除了生活用品以外，還包括家電、筆電等數位產品，甚至強調冷氣、冰箱和洗衣機等產品保固都比原廠長，「冷氣師傅雖然沒廣告帥，但還是也有小鮮肉的，重點是總統級精緻安裝很PRO」。（編輯：陳雅雲）