金星進獅子閃耀！8月「7大星座」好事成雙　這位偏財爆發

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八月份，金星加入水瓶座的關係宮位，關係方面，有機會和約會對象推進關係，或是結識更加適合你的對象。如果最近有朋友邀請、公司同事的聚會，可以視情況參加，即使沒有馬上在現場遇見良緣，也會因此種下相遇的種子。
合作方面，與合作夥伴的想法在這個八月特別的不謀而合，想要推進的項目與進度都無需多費唇舌討論，就能達到一致的理念，因此有不少工作項目的進度大幅向前，讓你省下不少時間忙裡偷閒，趁著這樣的機會與悠閒，計畫個小旅行或是暫時脫離工作，充好電再出發吧！
雙魚座
八月份，金星照拂雙魚座的工作宮位，工作方面，特別容易與他人心靈一致、加上此時你的創作力與靈感大爆發，讓你工作起來不但順心沒有阻礙，同事和領導也來助力，平時扯後腿的小人也躲得遠遠的，一切都照著你希望的進度前進，成果可期。
健康方面，長期身體上的小病痛有機會因為某些契機，你找到能對症下藥的醫生替你找出病因，或是你開始注重營養攝取或是鍛煉身體的方法，身體擺脫掉沉重的感覺、睡眠品質也出奇得好，健康的身心狀態為你吸引來好運。
天蠍座
八月份，金星照耀天蠍座的事業宮位，工作方面，這段期間你的執行力變得極有效率，任何棘手的工作項目交到你手上，都能快速的完成並且在細節之處無可挑惕，得以被上級看見，順利升官加薪。如果你近期內有計劃轉職，大有可能轉調到你心儀的單位、或跳槽到能讓你大展身手、待你條件優渥的公司。
人際方面，與另一半的關係之間的眉眉角角有機會解決、若是過往和友人、親人有過不愉快將會透過這次的契機破冰並重修舊好。有許多你渴望獲得的資訊以及人脈都可以在社交中獲得，就連與朋友聚會聊天都能在無意間得到令你喜出望外的好消息。
處女座
八月份，金星拜訪處女座的心靈宮位，工作方面，大眾的目光都聚焦在此刻的你身上，同時你也不負眾望，參與面試有極大的機會吸引面試官的注意，容易被錄取，工作方面也得以順利進行，沒有太多需要你煩心的事。自行創業會有充足的資源與人脈讓你有好的開頭。
感情方面，與另一半的戀情有機會走向深層的心靈溝通，金星獅子的愛情能量滲透你與另一半的心，此刻的你們在彼此的眼中看起來分外美好，有機會在這個八、九月將感情推進到互訂終身的階段。
天秤座
八月份。金星接連造訪天秤座的人際宮位，社交方面，這段時期的你就是吸滿好運的聚寶盆，有機會將貴人吸引到身邊，同時你相當懂得經營人脈、這讓你在八、九月有機會遇見貴人為你牽線，指引你高薪跳槽或是投資致富的管道，記得身邊若有從前的舊識出現，可得特別把握，請客吃飯可能為你帶來你意料之外的好消息。
財運方面，在這一兩年你經手的項目、投資已久的標的、業績獎金、版權稅金都會有收入進你口袋，特別是自行創業的人，你會感覺帳戶有大幅度的進帳，過往的努力與付出的金錢逐漸回流到你身邊。
摩羯座
八月份，金星進入摩羯座的資源宮位，財運方面，你的偏財運將大放異彩，如果你正在申請貸款，有極大的機會可以通過，投資部分營收相當可觀，看著荷包不斷的進賬，近期有考慮置產的人，只要你看準時機，做足了風險的評估，這是一個進場的好時機。
感情方面，大有機會遇見與你心靈相通的伴侶，若是進入到關係裡面，這段感情會帶給你心靈上的滋養與價值觀的震盪，這段期間，若你心血來潮想到某個地點，請你不要嫌麻煩而作罷，也許這個人就在那裡等著你。
獅子座
八月份，金星能量進駐獅子座的命宮，工作方面，創業的人，建議你不要單打獨鬥，正是所謂的團結力量大，這樣一來自己也會輕鬆許多。工作中有些感到倦怠的部分，請再重新檢視工作中卡關的部分，相信你會突然靈光一現想出解決方案、突破困擾你已久的盲點，得以將工作推進到下一個階段。
人際關係方面，接二連三的邀約聚會，無論是在職場餐敘或是親友、家人相聚的場合中，你都是大家矚目的焦點，話題永遠圍繞在你身上，不僅得以結識新朋友，同時也會開啟一段新關係。（編輯：陳雅雲）
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