國中妹瘋「體重=身高-120」！眾一算傻眼：我會先餓死吧

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但更荒謬的是，表妹更對原PO說，現在國中生妹妹的理想身材，都想跟韓國女團一樣，甚至舉出KPOP女練習生的標準身材公式，「身高減掉120的體重，在螢幕上最好看。」這讓原PO相當震驚，「她才國中生，怎麼會有女生要瘦成紙片人才好看的這個觀念...」。
最後原PO坦言，聽完表妹言論的她，竟然會開始懷疑人生，「到底是真的需要減肥，還是社會的審美觀太病態。」她認為，「國高中生不是應該快快樂樂健康的成長嗎？為什麼還在青春期發育中的女孩會有想要瘦成紙片人這種觀念..還有理想體重＝身高−120，這未免也太病態了吧...難道真的要瘦成皮包骨才是美嗎？」。
網友們紛紛看傻，「不只國中生吧！現在不論什麼年齡都被灌輸要越瘦越好，當女生真難」、「張員瑛的身材真的太誇張了，而且記得她好像還未滿18歲，心疼她瘦成這樣」、「小紅書觀念，藝人是因為上電視有放大效果才需要這麼瘦，她們就算在電視上看起來肉肉的，實際上每個人都瘦到不行」。
不少女網友也針對表妹提出的公式，紛紛笑嘲「還是用BMI當指標比較人性」、「我166-120 = 46，46kg?!!太扯」、「那我158是不是只能38公斤」、「哈哈哈哈哈哈哈，我150要30公斤」、「那個...我148公分，減120不就28公斤了嗎!? 當我小學生?」、「笑死！那我只能30幾公斤重欸，他Ｘ的病態審美」、「158-120＝38我癌症了嗎」、「160要40⋯ 我先餓死吧」。（編輯：詹鎰睿）