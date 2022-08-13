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國中妹瘋「體重=身高-120」！眾一算傻眼：我會先餓死吧

▲有網友分享，她國中表妹竟然流行「體重＝身高-120」的身材公式，荒謬的審美觀，讓大家相當傻眼。（示意圖／pixabay）
▲有網友分享，她國中表妹竟然流行「體重＝身高-120」的身材公式，荒謬的審美觀，讓大家相當傻眼。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-13 17:45:54

現今不少女性都嚮往韓國女星、偶像團體等那樣纖瘦的身材，更把那嚴格的標準當作生活目標。對此，一名女大生就分享，她被國中表妹建議，168公分的她至少要減到48公斤才好看，更搬出現在的國中女生流行的「標準身材公式」也就是「體重=身高-120」如此荒謬的審美觀，讓原PO直呼「這未免也太病態了吧！」

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網路論壇《Dcard》，一名女大生分享，她身高168、體重約在52、53公斤，「我覺得只要健康，然後是自己喜歡的樣子就很好！」怎料，日前在家族聚餐時，卻被表妹當面建議「你至少要減到48公斤才會是最好看的身材！」而且還搬出韓國女星張員瑛的照片說，「希望可以跟張員瑛一樣瘦到173公分、47公斤，當個九頭身辣妹…」。

但更荒謬的是，表妹更對原PO說，現在國中生妹妹的理想身材，都想跟韓國女團一樣，甚至舉出KPOP女練習生的標準身材公式，「身高減掉120的體重，在螢幕上最好看。」這讓原PO相當震驚，「她才國中生，怎麼會有女生要瘦成紙片人才好看的這個觀念...」。

▲有網友分享，她國中表妹竟然流行「體重＝身高-120」的身材公式，荒謬的審美觀，讓大家相當傻眼。（示意圖／pixabay）
▲據悉，韓國娛樂圈對旗下藝人的外型都非常嚴苛，為了保持身材，背後都必須付出龐大代價，怎料卻大大扭曲了現今國中生的審美觀。（示意圖／pixabay）
最後原PO坦言，聽完表妹言論的她，竟然會開始懷疑人生，「到底是真的需要減肥，還是社會的審美觀太病態。」她認為，「國高中生不是應該快快樂樂健康的成長嗎？為什麼還在青春期發育中的女孩會有想要瘦成紙片人這種觀念..還有理想體重＝身高−120，這未免也太病態了吧...難道真的要瘦成皮包骨才是美嗎？」。

網友們紛紛看傻，「不只國中生吧！現在不論什麼年齡都被灌輸要越瘦越好，當女生真難」、「張員瑛的身材真的太誇張了，而且記得她好像還未滿18歲，心疼她瘦成這樣」、「小紅書觀念，藝人是因為上電視有放大效果才需要這麼瘦，她們就算在電視上看起來肉肉的，實際上每個人都瘦到不行」。

不少女網友也針對表妹提出的公式，紛紛笑嘲「還是用BMI當指標比較人性」、「我166-120 = 46，46kg?!!太扯」、「那我158是不是只能38公斤」、「哈哈哈哈哈哈哈，我150要30公斤」、「那個...我148公分，減120不就28公斤了嗎!? 當我小學生?」、「笑死！那我只能30幾公斤重欸，他Ｘ的病態審美」、「158-120＝38我癌症了嗎」、「160要40⋯ 我先餓死吧」。（編輯：詹鎰睿）

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