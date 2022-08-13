《倒數》終殺青！溫貞菱為角色被操 林敬倫嚇：叫我用力
由温貞菱、丁寧攜手主演的新創電影《倒數回擊》，拍出國片少見的女性拳擊的故事，除了讓温貞菱在拳擊場上全力出招外，在生命中低谷時期，再次遇見時隔十年不見的教練丁寧，真情流露場景，讓溫貞菱透露，下戲隔天眼睛還是腫的。飾演拳館小老闆的林敬倫，和溫貞菱練習「陪打」時，對方要他「用力一點」，讓林敬倫覺得敬業，直呼超佩服。
電影《倒數回擊》順利於日前殺青，也正式釋出首波劇照，一睹演員們拳擊台上從谷底翻身的毅力精神。温貞菱在《倒數回擊》中面臨生活失意，打算重返職業拳壇找回自己的志向，而失聯10年的教練丁寧，也不再有過往的熱血，兩個彼此人生低谷的師徒重遇，温貞菱開口問丁寧：「這10年怎麼了？為什麼變成這樣？」，這場戲對温貞菱、丁寧兩位都印象深刻。丁寧說：「那一場演得很痛苦，也很過癮！」她表示那場戲感覺到自己的情感，從腳到頭都不在自己的掌控裡面，已經沈浸在角色壓抑多年愧疚的情緒之中，「演出那個壓抑了10年愧疚的熱血教練，很過癮，但也累死，」丁寧拍完這場戲之後，眼睛還腫到第二天，非常投入！
近期參與演出話題電影《咒》，以及近期在《全明星運動會》中大展敏捷身手的林敬倫，也加入《倒數回擊》，飾演拳館小老闆，不但見證丁寧、温貞菱師徒兩人想由重返拳壇對抗生命低潮外，戲中也安排他陪著温貞菱一起練拳，找回過往顛峰狀態。「前期練習時，戴著拳套用力打」，林敬倫提到與温貞菱一起練拳的過程：「有點不好意思怕會打傷她，反而是她不是很擔心，跟我說我可以再打，還說『用力一點』」，讓他大為稱讚温貞菱的敬業。
《倒數回擊》也在日前完成拍攝，順利殺青，從前期到拍攝期間，温貞菱為了準備角色，直言片中的動作場面對她的挑戰很大，除了生活中的飲食習慣只碰高蛋白食物、喝水之外，不僅每天的重量訓練及基本的出拳、閃拳、兩千下跳繩，還得要搭配啞鈴練拳，要在最短時間之內讓她在鏡頭裡與專業拳手對賽時也不遜色，她坦承：「挑戰真的很大」。這次首度與丁寧合作電影，温貞菱表示在戲裡她們是以運動和體能為目標的激進操練，這次合作完卻變成丁寧的「養女」，温貞菱說：「因為需要調整體態，所以飲食上需要特別控制，丁姐都會特別幫我準備食材，像是鮭魚、酪梨、高蛋白飲品還有親自手沖的咖啡，每天都被餵食和照顧的非常幸福！」