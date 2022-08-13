就是要去柬埔寨！男狂罵「政府在造謠」 他嘆：這怎麼救
柬埔寨詐騙台人事件頻傳，引起社會大眾關注，就連立委林昶佐、賴品妤等人更召開記者會，呼籲政府應成立專責小組協助救援。對此，知名插畫家謝立聖就分享，身邊竟然還有人會認為這是政府抽不到稅，才在洗腦說是詐騙，讓他不忍痛斥「還有人在怪政府為什麼不救？這種怎麼救？我就問！」
謝立聖今日在臉書發文分享，他友人在餐廳遇到的怪事，「朋友說他剛剛去吃飯時，隔壁桌有兩個男生很大聲的在聊天。」其中一名男子竟表示，「Ｘ！趁年輕出國闖一波錯了嗎？我朋友真的在柬埔寨賺了一大桶金回來牽了一台C300！結果政府現在一直說那個是詐騙，Ｘ！」該男子更聲稱，已經答應朋友邀約，卻認為都是政府在洗腦，護照才會被爸媽扣住，「結果現在政府這樣一宣傳，我爸媽不給我護照了！整天只會被政府洗腦！」
而另一名同伴也質疑政府「會不會因為在外國賺的多，政府抽不到稅，所以造謠說那個是詐騙？超垃圾的！」更希望對方也把這份柬埔寨的工作介紹給他，「不然你介紹我去啊，我護照在自己身上，賺了錢我再給你介紹費！」結果該名男子也答應了「現在直飛柬埔寨都被放大檢視，所以要先飛泰國再轉比較不會被懷疑，反正那個公司會處理，你只要人到就好啦，包吃包住包一切啦！」
聽完友人的轉述後，這讓謝立聖忍不住直言「呵呵，還有人在怪政府為什麼不救？這種怎麼救？我就問！」
貼文也立刻引起熱議，就連立委賴品妤都感到憂心，並再三呼籲大家「我們這次救援回台的案例，就是先被騙到泰國再轉去柬埔寨，拜託大家不要再去了！」（編輯：詹鎰睿）