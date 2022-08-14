柬埔寨招募廣告變了！律師見「回得去台灣」點出致命關鍵
近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的事件，也引起政府當局關注。對此，美女律師李怡貞就表示，跨國騙局被踢爆以後，柬埔寨的「招募廣告」似乎也有些轉變，甚至會特別標示「回得去台灣」，不過她也點出致命關鍵，讓網友紛紛留言直呼「律師太專業了」、「真的不要再天真的被騙了」。
柬埔寨跨國詐騙事件頻傳，許多台灣人以為到出國到柬埔寨就能賺錢，但到了當地卻不是如此，反而成為「商品」，被詐騙集團轉賣，而期間還可能遭到性侵、毆打，遭遇相當淒慘，對此，警方也在桃園機場設下關卡，試圖攔下受洗腦、想去柬埔寨工作的民眾。
不過儘管如此，還是有人聽不進勸導，被高薪誘惑執意要去，而詐騙集團現在甚至還會改變套路，在招募廣告內稱「回得去台灣」，對此，律師李怡貞也在臉書發文，表示「聽說最近的柬埔寨招募廣告改路數，特別會標明『回得去台灣』，但是沒說清楚回得去的是骨灰罈還是活體甚至是半殘體啊」。
最後，李怡貞也在留言處呼籲「不要再上當受騙了，敲碗勾惡做一集」，貼文一出，掀起熱議，「律師太專業了」、「真的不要再天真的被騙了」、「聽說那些詐騙集團喜歡誘拐台灣人去柬埔寨，因為台灣人付贖金最乾脆」、「都沒想過錢沒有好賺的嗎？」「這種路數真的很low，聽說厲害的直接到其他國家發展詐騙事業！總之，每個人都要小心謹慎且戒除貪念，才不會被詐騙」、「新聞報這樣了，還信喔」、「這已經不是詐騙了，是販賣人口」。（編輯：郭佩蓉）