阿翰「房東阿姨」正妹女房客露臉10秒！網見IG暴動：想租
網紅阿翰扮演的「房東阿姨」深受民眾喜愛，而最近阿翰也PO出房東阿姨的最新影片，發出2天點閱就高達72萬次，可見「阿姨」的魅力不容小覷。而這次影片除了阿翰搞笑演出以外，影片中還有一大亮點，一名女房客在影片中雖然僅露臉10秒，但吸睛程度破表，不少網友紛紛求IG，「房東阿姨有這樣的女房客，我也想要租了啦」、「好想租喔」。
阿翰12日在YouTube頻道「阿翰PO影片」上傳名為「租不租？！房東阿姨的浪漫別墅」的新影片，片中女房客被「房東阿姨」形容是「笑臉笑臉的，很有禮貌，看到阿姨都會說阿姨好，不過齁，之前的房客還有附近鄰居都有跟阿姨反應喔，她那個半夜啊，那種『進去出來』的聲音，很大聲啦」。
影片最後，女房客也從樓上走下來，和阿姨寒暄個幾句，笑容相當甜美，阿翰也在影片結尾介紹，她叫錢逸恬，網友也紛紛留言，「看到女房客立馬租」、「房東阿姨有這樣的女房客，我也想要租了啦」、「阿姨，請問女同學隔壁有住人嗎」、「有正妹當鄰居，租啊，哪次不租」。
後來阿翰也公布「女房客」錢逸恬的IG（yi.tien），她也PO出貼文，表示「已經很久沒更新ig貼文～從阿翰po影片的老粉到有機會加入這個團隊真的很幸運，這半年多一起參與了很多作品，雖然只是個小製片，偶爾收收音打打雜，但是收穫還是很多，謝謝團隊每個人尤其阿翰和Yen的照顧，還有蕉哥的引薦、詹的陪伴，我愛大家」。（編輯：郭佩蓉）