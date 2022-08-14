23歲最美里長候選人爆紅！鄉民推「她」更讚：全台灣最正
2022年底九合一大選將至，許多候選人紛紛摩拳擦掌，積極曬出廣告看板宣傳自己的政策，而近日「最美里長」候選人陳紫渝因爲亮麗外型、甜美笑容而爆紅，不少網友甚至直呼「準備好遷戶籍了」，對此，也有網友分享另一名台中市中西區議員候選人「林京玲」，大讚是「目前全台最正候選人」。
新北市永和區永福里的里長候選人陳紫渝近日受到網友關注，年僅23歲的她，打出青年、熱情、效率的口號，也曾在臉書透露自己參選契機，是因為媽媽唐媺琴曾在2018年競選里長，雖然當時遺憾地落選，但一路跟著媽媽一步一腳印，走訪街坊鄰居的陳紫渝也埋下理想種子，今年宣布參選後霸氣喊話「我要永福里煥然一新」，掀起網友討論。
對此，也有網友在PTT以「目前全台最正候選人」為題發文，表示「要挑戰今年最正候選人，我只推薦這位，台中市中西區議員候選人，現任里長，林京玲，連名字都仙氣」。貼文一出，網友紛紛留言，「是正妹我就推」、「穩了」、「正」。
事實上，台中市議員參選人林京玲是台中公民里現任里長，她曾在臉書表示，自己七年前回到家鄉參選公民里里長，當時以黑馬之姿打破在地50年世襲，24歲當選，成為當時台灣年輕的里長。如今也已經累積兩年里長經驗，期間更不斷充實自己，希望能獲得選民支持。（編輯：郭佩蓉）