柬埔寨變了！他憶10幾年前經驗：還蠻安全　網留言揭原因

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林智群表示，導遊是一個老師，華人，是大屠殺倖存者，「聽她講了蠻多逃難、難民營、大屠殺期間發生的事情，每到一個地方，她也是很盡心盡力的解說這個寺廟背後的歷史跟故事，到機場時，我們塞了30美金、15美金給導遊跟司機，他們好高興，對他們而言，那是一筆大錢」。
林智群感慨，「那個時候的柬埔寨，雖然人民貧窮，但觀光區還蠻安全的，現在過了十幾年，疫情之下，情況可能不一樣了」。許多心有戚戚焉的網友紛紛留言認同，「10幾年前去過吳哥窟，每座廟宇都令人驚艷，會讓人遙想過去輝煌。現在，可惜了...」、「幸好我也是在還沒變質的時候去過了」、「大約15年前去過，只覺得那是一個想要花錢也沒地方花的地方，當地人很單純，買東西不找零就開心」、「我很喜歡柬埔寨 現在被污名化覺得替他們人民感到難過」。
不過也有不少網友指出，「很多貧困的國家跟地區都想發展，但發展沒成功就會變這樣。巨大的貧富差距跟依賴非法並且嚴重剝削的產業，然後附帶可怕的治安」、「旅遊跟詐騙還是不一樣的啦」、「軍人掌控後大變調吧」。還有許多人點名一帶一路，「ㄧ帶一路下才變複雜」、「被中國詐騙集團玩壞了」、「吃了一帶一路的猛藥，表面好看，但體質都破壞了」。（編輯：倪浩軒）