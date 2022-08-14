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柬埔寨變了！他憶10幾年前經驗：還蠻安全　網留言揭原因

▲近期，詐騙集團誘騙國人前往柬埔寨事件頻傳。對此，律師林智群回憶10幾年造訪當地的經驗，十分感慨。（示意圖／Pixabay）
▲近期，詐騙集團誘騙國人前往柬埔寨事件頻傳。對此，律師林智群回憶10幾年造訪當地的經驗，十分感慨。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-14 09:54:04

近期，詐騙集團誘騙國人前往柬埔寨事件頻傳，許多受害者慘遭凌虐難以脫身，引起社會大眾關注。對此，律師林智群也回憶自己10幾年前曾造訪柬埔寨觀光的經驗，認為當時「觀光區還蠻安全的」，但現在情況已經不一樣，引發網友熱議。

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▲台灣少年於網路上遭不實職缺誘騙前往柬埔寨，被我國政府營救。（圖／Pixabay）
▲許多受害者被誘騙前往柬埔寨後，就被控制行動，慘遭毆打凌虐。（圖／Pixabay）
林智群昨（13）日在個人臉書發文，回憶自己10幾年前跟家人去柬埔寨吳哥窟旅行，6人就出團其中有4個都是律師家成員，「根本就是包團了」，而且行程還不錯，該去的都去了，也因為人少所以安排很彈性。

林智群表示，導遊是一個老師，華人，是大屠殺倖存者，「聽她講了蠻多逃難、難民營、大屠殺期間發生的事情，每到一個地方，她也是很盡心盡力的解說這個寺廟背後的歷史跟故事，到機場時，我們塞了30美金、15美金給導遊跟司機，他們好高興，對他們而言，那是一筆大錢」。

林智群感慨，「那個時候的柬埔寨，雖然人民貧窮，但觀光區還蠻安全的，現在過了十幾年，疫情之下，情況可能不一樣了」。許多心有戚戚焉的網友紛紛留言認同，「10幾年前去過吳哥窟，每座廟宇都令人驚艷，會讓人遙想過去輝煌。現在，可惜了...」、「幸好我也是在還沒變質的時候去過了」、「大約15年前去過，只覺得那是一個想要花錢也沒地方花的地方，當地人很單純，買東西不找零就開心」、「我很喜歡柬埔寨 現在被污名化覺得替他們人民感到難過」。

不過也有不少網友指出，「很多貧困的國家跟地區都想發展，但發展沒成功就會變這樣。巨大的貧富差距跟依賴非法並且嚴重剝削的產業，然後附帶可怕的治安」、「旅遊跟詐騙還是不一樣的啦」、「軍人掌控後大變調吧」。還有許多人點名一帶一路，「ㄧ帶一路下才變複雜」、「被中國詐騙集團玩壞了」、「吃了一帶一路的猛藥，表面好看，但體質都破壞了」。（編輯：倪浩軒）


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