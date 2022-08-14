COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

國道「中秋連假」5大疏導出爐！首日返鄉無高乘載管制

▲高公局14日公布111年中秋節交通疏導措施。圖為國道壅塞畫面。（示意圖／資料照）
▲高公局14日公布111年中秋節交通疏導措施。圖為國道壅塞畫面。（示意圖／資料照）

編輯中心／綜合報導

2022-08-14 10:31:14

今年中秋節3天連假為9月9日至9月11日，中秋節為連假第1日，交通部高速公路局今（14）日公布中秋國道交通疏導措措施，預估假期交通量為108~117 mvk(百萬車公里)，首日南向可達67mvk為平日的1.5倍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高公局經檢視歷年中秋節連續假期交通狀況，研判中秋節連假首日以旅遊及返鄉車流為主，第2日包含旅遊及收假車流，第3日則以收假車流為主。

為維持假期間高速公路合理服務水準，高公局透過大數據分析國道易壅塞時段及路段，審慎研擬相關應變計畫及規劃交通疏導措施，並將視新冠疫情發展與天候狀況，適時機動調整相關措施。（編輯：林莞茜）

▲111年中秋節交通疏導措施（圖／高公局）
▲111年中秋節交通疏導措施（圖／高公局）
以下為五大疏導與管控措施：

一、收費措施：
(一)單一費率：111年9月9日至11日。
(二)路段差別費率：111年9月9日至11日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
(三)暫停收費：111年9月9日至11日，每日0至5時。

二、入口高乘載管制：

111年9月10日至11日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：
(一)111年9月9日0至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。
(二)111年9月10日0至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；7至19時，封閉國1虎尾北向入口；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。
(三)111年9月11日7至19時，封閉國1虎尾北向入口；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：

(一)視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。
(二)視車流狀況針對重點路段實施精進式匝道儀控。

10大自行車道騎過幾條？冠軍隔37年重啟：最美隧道忘不了

板南線列車出站突急煞！車廂門長開3分鐘　北捷說明原因

貨車過彎突衝對向！轎車躲不掉迎面撞上　釀3人受傷送醫

桃警深夜稽查！防堵青少年流連聲色所　一周共查獲74件案

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀