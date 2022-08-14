國道「中秋連假」5大疏導出爐！首日返鄉無高乘載管制

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為維持假期間高速公路合理服務水準，高公局透過大數據分析國道易壅塞時段及路段，審慎研擬相關應變計畫及規劃交通疏導措施，並將視新冠疫情發展與天候狀況，適時機動調整相關措施。（編輯：林莞茜）
以下為五大疏導與管控措施：
一、收費措施：
(一)單一費率：111年9月9日至11日。
(二)路段差別費率：111年9月9日至11日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
(三)暫停收費：111年9月9日至11日，每日0至5時。
二、入口高乘載管制：
111年9月10日至11日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。
三、入口匝道封閉：
(一)111年9月9日0至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。
(二)111年9月10日0至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；7至19時，封閉國1虎尾北向入口；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。
(三)111年9月11日7至19時，封閉國1虎尾北向入口；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。
四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。
五、入口匝道儀控：
(一)視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。
(二)視車流狀況針對重點路段實施精進式匝道儀控。