台人衝柬埔寨「別哭著求救」！反詐組織：有啥能力值高薪
柬埔寨詐騙案近期鬧得沸沸揚揚，許多人以為到柬埔寨能得到高薪工作，最後卻落得被虐待、回不了國，甚至在當地身亡的命運，而全球反詐騙組織昨（13）日在粉專直言：「請先問問自己到底有什麼能力值這個價」、「當你發現一切不是你想那樣時，也不要哭喊著來求救」。
全球反詐騙組織的台灣小編昨日在臉書粉專中貼文，有人在IG貼出限時動態，表示「為了夢想衝刺，懂的人都懂，沒出過國的井蛙酸民不用在那酸，主管說要保管手機跟護照，私訊暫時不會回」，還用hashtag打上「柬埔寨打工」、「打字客服人員」、「日薪10萬人民幣」、「脫離舒適圈」、「三個月的翻身計劃」、「迎向財富自由的人生」。
對此小編直言，「請先問問自己到底有什麼能力值這個價，如果值為什麼要去比台灣落後的地方，當你發現一切不是你想那樣時，也不要哭喊著來求救，要去什麼地方前不會先做功課嗎？」也再次和民眾聲明，組織團隊裡都是來自不同國家的自願加入者，也有各種不同的分工，「發此篇的是台灣人小編，請不要任意將我們貼上標籤」。
貼文曝光後，網友紛紛留言支持，「支持你們，加油，真的很感謝你們的辛勞」、「謝謝您們一直以來那麼辛苦的救人，也希望您們可以平安」、「支持你們，加油，真的很感謝你們的辛勞」。
也有網友指出，「台灣最近很多無聊的人po這種反串文」、「這篇應該反串，最近台灣很流行po這種文」、「這應該是反串的」、「就算是反串文，依然許多人上鉤，就像今天看到一對情侶堅持要去，幸好被警察攔下來」。（編輯：賴禹妡）