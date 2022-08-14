交往4年送車！女友臭臉怒噴「為何不買賓士」　全場傻眼

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原PO說，雖然還在背房貸，但至少有房子了，「車子我有她沒有，原本想給她驚喜，送她一台車+求婚」，也因為原PO女友最愛的動物是豹，他便挑了相關牌子，還特別從嘉義開到台南，假裝和女友說要去展間吹冷氣，其實是想帶她去挑一台車子，「沒想到她從頭到尾臉臭到爆，當下業務也有發現，氣氛一度尷尬，就算業務頻頻緩頰，她也不給人家面子，一直批評東批評西」。
最後離開展間時，原PO問她為何心情差，「她居然說我有這種閒錢，之前為何都沒跟她提過，還問我為什麼不去買賓士，這個牌子她聽都沒聽過，更不用說她的朋友怎麼可能會知道，這樣很丟臉」，但交往了4年卻因為這個原因大吵，也讓原PO很傻眼「老實說我有這筆錢說不說是我的事，為了這個要跟我分手？嗯，滾吧」。
貼文一出，全場傻眼，「分手好啦！感覺上有種想炫耀的意味」、「還好沒送，虛驚一場」、「浪費時間，滾的好」、「哈...分手就好了」、「恭喜版主因為這豹事件看清了一個人，畢竟婚姻大事兒戲不可，免得日後紛爭離婚還要分家產給對方」；但也有網友質疑，「夢裡的女友通常都很難搞」、「拍謝，這太豪洨，不給過」、「這是真的嗎」、「跟我夢裡的一模一樣」。（編輯：郭佩蓉）