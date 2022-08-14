COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

交往4年送車！女友臭臉怒噴「為何不買賓士」　全場傻眼

▲原PO想送女友一台汽車，豈料女友到了展間以後竟然全程擺臭臉，還大吵說「為什麼不買賓士」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO想送女友一台汽車，豈料女友到了展間以後竟然全程擺臭臉，還大吵說「為什麼不買賓士」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-14 11:28:33

男女之間的感情問題千百種，對此，就有一名男網友發文抱怨，表示自己日前帶交往4年的女友去看車，想送給女友一台新車，豈料女友到了展間以後竟然全程擺臭臉，還大吵說「為什麼不買賓士」，讓他很傻眼，貼文一出，掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名男網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示自己有經營事業、投資股票，因此累積一些積蓄，不過和女友交往的過程中，沒有特意表現出自己的財務狀況，但是只要是特定節日，他都會送禮給女友，「每次約會也都是我在花錢請客，我覺得她多少知道一些 ，想想交往四年了，該是論及婚嫁的時候，所以就開始計畫求婚」。

原PO說，雖然還在背房貸，但至少有房子了，「車子我有她沒有，原本想給她驚喜，送她一台車+求婚」，也因為原PO女友最愛的動物是豹，他便挑了相關牌子，還特別從嘉義開到台南，假裝和女友說要去展間吹冷氣，其實是想帶她去挑一台車子，「沒想到她從頭到尾臉臭到爆，當下業務也有發現，氣氛一度尷尬，就算業務頻頻緩頰，她也不給人家面子，一直批評東批評西」。

▲原PO想送女友一台汽車，豈料女友到了展間以後竟然全程擺臭臉，還大吵說「為什麼不買賓士」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO想送女友一台汽車，豈料女友到了展間以後竟然全程擺臭臉，還大吵說「為什麼不買賓士」。（示意圖／取自unsplash）
最後離開展間時，原PO問她為何心情差，「她居然說我有這種閒錢，之前為何都沒跟她提過，還問我為什麼不去買賓士，這個牌子她聽都沒聽過，更不用說她的朋友怎麼可能會知道，這樣很丟臉」，但交往了4年卻因為這個原因大吵，也讓原PO很傻眼「老實說我有這筆錢說不說是我的事，為了這個要跟我分手？嗯，滾吧」。

貼文一出，全場傻眼，「分手好啦！感覺上有種想炫耀的意味」、「還好沒送，虛驚一場」、「浪費時間，滾的好」、「哈...分手就好了」、「恭喜版主因為這豹事件看清了一個人，畢竟婚姻大事兒戲不可，免得日後紛爭離婚還要分家產給對方」；但也有網友質疑，「夢裡的女友通常都很難搞」、「拍謝，這太豪洨，不給過」、「這是真的嗎」、「跟我夢裡的一模一樣」。（編輯：郭佩蓉）

老公買賓士獲得「摩鐵試車」服務！女業務：我活好不黏人

賓士哥加油帶走「神秘小卡」！員工急勸還回去：我們要賠

公務員男友花光積蓄「買BMW」！她臉綠分手　兩派網吵翻

男友手機「存一堆辣妹照」！她不生氣反喊1句　全場讚爆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀