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砸1300萬買透天！女試算「租屋50年更划算」　網答案一致

▲有女網友花1300買透天，試算後卻認為租屋50年更划算，而掀起眾人廣大迴響。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲有女網友花1300買透天，試算後卻認為租屋50年更划算，而掀起眾人廣大迴響。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-08-14 11:51:482022-08-14 11:52:56

台灣高房價和低薪的狀況，讓不少青年相當有感，能夠擁有屬於自己的一棟房子，儼然已成為許多人的夢想。不過，就有女網友花了1300萬買了一棟透天，但試算後卻發現租屋50年更好，因此不解詢問「買房子真的划算嗎？」而掀起眾人廣大迴響。

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有女網友於臉書社團《買房知識家 買房賣房攏滴+》指出，最近砸了1300萬買了一棟透天預售屋，但她試算後不禁納悶說道「就算可以住50年，可是這樣算起來，一個月也平均要付2萬多塊」，反之在台南花1-2萬租屋就有不錯的房子，讓她好奇詢問「這樣買房子真的划算嗎？？？」

▲安南是去年全台南透天開工戶數最多的區域。（圖／NOWnews資料照片）
▲女網友花了1300萬買下透天預售屋，卻指出租屋50年比較划算。（示意圖／NOWnews資料照片）
問題一出，多數人皆認為相當划算，坦言「光是不用擔心房東漲房租或是趕人這兩件事，就超值的」、「租房子50年，花掉一千多萬，然後什麼都沒留下....而且等年紀大了，可能沒有人要租給你哦」、「買房子是可以住很久，但是承租房屋，要看房東好不好，不然每年要簽約，有的要漲房租，有的要收回去住，你要搬來搬去很累的」。

但也有人提出不同看法，分析認為「真的不划算，以後還要請房仲賣房子超麻煩。以後老了還要擔心兒女搶房產真不划算」、「以目前通膨造成生活成本上升來看，這個房子相對而言是保值；租房子也有好處，你可以四處領略各地居住環境，但是風險條件就是：屋主想賣了與每次換租的成本跟租金上漲壓力。換個想法，如果本身有好的投資策略，租房也許也是最佳解。」（編輯：陳雅雲）

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