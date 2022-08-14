砸1300萬買透天！女試算「租屋50年更划算」 網答案一致
台灣高房價和低薪的狀況，讓不少青年相當有感，能夠擁有屬於自己的一棟房子，儼然已成為許多人的夢想。不過，就有女網友花了1300萬買了一棟透天，但試算後卻發現租屋50年更好，因此不解詢問「買房子真的划算嗎？」而掀起眾人廣大迴響。
有女網友於臉書社團《買房知識家 買房賣房攏滴+》指出，最近砸了1300萬買了一棟透天預售屋，但她試算後不禁納悶說道「就算可以住50年，可是這樣算起來，一個月也平均要付2萬多塊」，反之在台南花1-2萬租屋就有不錯的房子，讓她好奇詢問「這樣買房子真的划算嗎？？？」
問題一出，多數人皆認為相當划算，坦言「光是不用擔心房東漲房租或是趕人這兩件事，就超值的」、「租房子50年，花掉一千多萬，然後什麼都沒留下....而且等年紀大了，可能沒有人要租給你哦」、「買房子是可以住很久，但是承租房屋，要看房東好不好，不然每年要簽約，有的要漲房租，有的要收回去住，你要搬來搬去很累的」。
但也有人提出不同看法，分析認為「真的不划算，以後還要請房仲賣房子超麻煩。以後老了還要擔心兒女搶房產真不划算」、「以目前通膨造成生活成本上升來看，這個房子相對而言是保值；租房子也有好處，你可以四處領略各地居住環境，但是風險條件就是：屋主想賣了與每次換租的成本跟租金上漲壓力。換個想法，如果本身有好的投資策略，租房也許也是最佳解。」（編輯：陳雅雲）