台北5坪雅房「月租2萬2」！房東曝生活公約 網一看炸鍋
在外地打拼的遊子無法通勤時都需要租房，而租房看的不只是租金便不便宜，格局及條件更是重要，近日就有一名房東在台北租屋社團貼出物件資訊，只見5坪大的雅房一個月租金竟要2萬2000元，且還需要和房東同住，租屋生活公約更是不合理，讓網友看傻眼吐槽：「是在跟我開玩笑嗎？」
一名房東在「台北租屋、出租專屬社團」中發布租屋資訊，只見該物件為5坪大雅房，位置在捷運忠孝新生站約走路3分鐘的距離，不過卻需要和女房東一起居住，雖然不必使用同一個衛浴設備，但除了1坪浴室，租客真正能使用的空間僅4坪房間。
此外，該物件裝潢雖雅觀，傢俱設備也齊全，一個月的租金卻要2萬2000元，雖然已包含水、電、瓦斯費等，高額的房租仍讓不少網友直搖頭，不僅如此，房東還訂下一份生活公約，規定房間不能飲食也不能養寵物，但可以在窗台前「餵鳥」，或是「養房東」，奇葩規矩讓全場瞬間傻眼。
租屋資訊一貼出，不少網友留言吐槽，「5坪2萬2還要跟房東同住，是在跟我開玩笑嗎」、「不能在房間吃東西是房東管轄範圍嗎？感覺像在監獄」、「金額離譜、公約離譜，這麼貴居然還要同住」、「合理猜測，房東要房客繳房貸」。（編輯：賴禹妡）