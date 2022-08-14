呆萌女神元元爆「人生大事」！粉絲嗨翻祝福：永遠支持妳
被封為「呆萌女神」的寫真女孩元元（吳婕安），不僅擁有日系童顏的甜美臉蛋，養眼的身材更是火辣，一舉一動都能徹底攻陷粉絲心房。不過，元元卻突然做了一件比結婚還嚴重的人生大事，那就是她把長髮剪短了，原以為大家瞬間失戀，沒想到新造型亮相後，竟獲得一致好評。
元元今日突然上傳一隻YouTube影片「人生第一次剪短髮！超！爆！短！髮！」她坦言，由於人生還沒有剪過短髮，所以在前往髮廊的路上，就不斷思考自己到底要不要直接剪短，再加上之前就有在IG上詢問過粉絲意見，大家也都希望她能留長，但最終仍下定決心，決定剪短，想要嘗試看看不同的髮型。
元元緊張的透露，她想要剪到脖子上圍的位置，並在現場不斷崩潰吶喊「超爆短的！」更形容剪短髮對她來說，簡直是人生大事，甚至比結婚還嚴重，「大家一直叫我不要剪，我還是剪了，他們一定覺得我失戀了」。
而在設計師的巧手下，剪完短髮後的元元超級可愛，戴上眼鏡似乎更加呆萌，雖然她認為自己有點不太習慣，媽媽也可能認不出她，「連我自己都覺得誇張了！」也害怕大家不喜歡。
結果影片曝光後，竟然獲得大家一致好評，「短髮也蠻好看的！」「以後洗頭會洗很快，吹頭也不用這麼久」、「短頭髮也不錯耶<3，很適合元元」、「長髮短髮都好看的元，永遠支持妳」、「9/3就可以看到短髮的元了」。（編輯：詹鎰睿）