12星座「一週運勢」曝！這位被財神眷顧　正財偏財都逆天

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最近花錢有點多，雖然已經很努力的克制自己消費行為。但只要到了大賣場，看到折扣商品、促銷商品，還是無法忍住消費的衝動，結果就是買了一堆零食、甜點，瘦了荷包。最近你非常注意自己的健康，所謂的健康包括有活力的身體以及和諧、平靜的心靈。只有一個強健的體魄與堅強的心智，可以幫助你，保護你，並防禦這一段時間，來自大環境的各種壓力和汙染。
金牛座
最近的戀愛機會非常多，在暑假尾聲的時候終於迎來旺盛戀愛能量，這是一個值得期待的時刻。這一波的戀愛好運，不僅有新歡、還會有舊愛出現。特別想要舊情復燃，或是挽回舊愛的朋友，可以把握這一段時間的戀愛好運。最近你要注意，你容易受到外在環境的誘惑、煽動而產生很多出格的想法。甚至會有很多想要打破傳統與生活規範的冒險與衝動。這種與外在環境與世俗價值的對抗，究竟是一種成長突破還是一種叛逆和衝突，可能要等到更長久的時間之後，回顧這一段時間的心境變化，才可以下一個定論。
雙子座
最近的人生將做出非常重大的決定，關於你的生涯規畫和事業發展，會出現一些天翻地覆的轉變。一股強大的、自信的、勇敢的信念將在你的內心，燃起一團熊熊烈火，這團烈火就是驅動你走向全新人生道路的指引與燈塔。你不需要害怕改變，相反的，你渴望著這種全新挑戰，在迎向挑戰的此刻，你是興奮的、你是勇往直前的、你是驕傲的。關於身邊朋友此刻給你的各種意見，你只接受它們的祝福，不接受它們的勸阻和挽留。
巨蟹座
要好好把握生活中出現的全新人際關係好運，擅用這一波和諧且溫暖的人際關係互動，對於你的事業發展和生活領域拓展，都能產生正面的影響。此外，你最近的金錢運勢非常不錯，正財、偏財機會都是心想事成的，尤其是做業務的朋友，最近的業績發展將會有新突破，在別人都覺得生意不好做的時候，你的業績卻有機會逆勢上揚，讓你成為大家羨慕的對象。最近在思考要不要繼續讀書深造的朋友，我建議你，繼續考研的讀書規劃，其實是適合你的。
獅子座
你最近的事業發展會出現很大的機會，這個機會跟海外貿易、海外事業和海外公司的合作有著非常緊密的關係。如果你公司或是你個人在最近有機會發展海外商務、海外貿易這一個領域，你可以懷抱積極樂觀的心態，因為這是一個正確的合作方向。此外，你最近的戀愛運、金錢運勢，非常不錯，是屬於增加的、擴大的、甜蜜的、幸福的。如果最近出現了一個自己非常喜歡的對象，希望你好好珍惜。
處女座
最近的工作出現了不穩定的發展，這種不穩定的現象可能是來自於公司自身的變化。例如有些公司此刻正面臨著減薪、無薪假的工作調整，由於下半年的訂單不如預期，很多既定的工作項目，不得不因應調整。而你做為公司的一份子，接受工作的調整也是莫可奈何的事情。或許是受到工作不穩定的影響，你最近的心情壓力還是比較大的，很怕自己將會面臨提早退休的工作壓力，總之，你現在除了正職工作之外，也希望自己可以有一份兼職的收入。
天秤座
你最近有非常好的戀愛運，這一波戀愛機會是屬於可以談婚論嫁的發展。特別針對，屆臨適婚年齡的朋友，一定要把握此刻在你身邊陪伴你的伴侶和朋友，因為你們是天生一對，在天時地利人和都非常和諧的時候，彼此應該更積極主動一點。最近需要小心的事情是關於你的財富、財產和儲蓄，記得有空的時候，到銀行走走，了解你的投資和理財資訊，小心辛辛苦苦存下來的錢，在沒有獲得你同意的情況下，被別人挪用、竊取了。
天蠍座
最近要小心你的事業發展，正處在一種變動的環境中。讓你想要變化的最主要原因跟你自己的生涯規劃是非常有關係的。很可能的一個原因是，你覺得自己適合更好的工作發展，或是期待自己有更佳的工作表現，或是希望自己在面對新挑戰中得到全新突破，總之，這種想要轉變的心，是讓你走向全新生涯規劃的一種重要的驅動能量。最近的愛情和婚姻發展也是充滿考驗的，如果一段不和諧的戀愛與婚姻關係，你拒絕忍耐，有可能會決定分道揚鑣。
射手座
最近想要搬家的朋友，可以積極安排關於搬家、找房子的事情。從今年開始，你對於住宅、裝潢、佈置新家會有很大的使命感。這種搬家、找房子的事情有可能是因為自己的需要，也可能是因為家人的需要，總之，把住宅的事情搞定了，你在事業、感情，與家庭的發展才可以得到踏實的安全感和穩定能量。最近要注意喉嚨方面的疾病，小心吃得太辣、吃太多燒烤的食物而喉嚨上火、發炎。
摩羯座
受到大環境通貨膨漲，以及物價上漲的影響，你現在使用每一分錢都要精打細算，最近如果你想要投資，你最想把資金投資在可以保本的投資標的上面，例如房地產，或是投資小套房，這種可以把房子租給別人當個包租公、包租婆。而且房租也是一種被動收入，等到將來退休之後，房租可以成為退休金來源，也是非常安全穩定的收入。
水瓶座
你最近的愛情運出現了瓶頸，這個瓶頸是可以攜手解決的，這是一次個性與脾氣磨合的過程，這種感情的小摩擦，有時候反而可以讓雙方都敞開心胸，開誠佈公地讓對方直接了解自己內心真實的想法。你最近慢慢把自己的生活重心從事業轉移到家庭與愛情這一個領域，因為你覺得人生是非常短暫的，只有愛情與幸福是值得一生追求的最大成就與最大滿足。
雙魚座
最近不適合做出人生中的重大決定。因為受到行運能量不佳的影響，最近如果做出重要決定事後可能會後悔。另外一個不適合做出重要決定的很重要理由是，你最近的健康運不佳，在健康出現疲弱、疲倦的時刻，做出重要決定事後可能會無法收拾這個後果。你最近最適合的休閒安排，就是接近大自然，去森林、海邊走一走，越接近大自然，你越能獲得喜悅與平靜的力量。（編輯：賴禹妡）
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