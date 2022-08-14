「穿和服上街」遭當街攔查！公安撕衣咆哮：穿漢服就沒事

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最後兩人都被依涉嫌「尋釁滋事」強制拉回警局，和服也在過程中被撕爛，最後不僅和服被沒收、手機裡有關的影片照片通通被刪除，而且還得寫500字的檢討報告。這讓該名女網友十分難過，感覺自己沒有人格尊嚴，而且警察還特別打電話到她的學校痛罵要求好好教育，「警察說我這個行為肯定是不對的，我很無力」。
女網友無奈說到，自己就是喜歡二次元、喜歡日本文化、喜歡歐洲文化、也喜歡中國傳統文化，「我喜歡多元文化，我喜歡看動漫，我喜歡任何一樣東西有錯嗎？請問穿一個衣服在街上走就是尋釁滋事了？」
她坦言，此事發生前，自己是很愛國，也很相信人民、公安，但她也很喜歡漢服，穿到日本也獲得大家讚美，沒想到公安卻就此威脅她不准PO到網路上，「如果這條（貼文）掛了，我也不意外，只能說真的很失望，原來我從來都沒有穿衣自由、言論自由」。
事情曝光後，中國網友紛紛抱不平，「警察同志要接受思想教育的程度，和服啥時候變成日本納粹軍裝了，普通日本人的傳統服飾，啥時候涵義變了，是代表軍國主義了嗎？」「看過原視頻好氣，動不動就尋釁滋事警告」、「把派出所改成衙門，JC改成捕快吧，這些都是日語詞」、「好恐怖，鬼知道現在2022年了」、「能把牛仔褲、西裝禁了嗎？喔對！中山裝也是西方演變來的」、「媽呀！原來是這樣愛國的嗎？」（編輯：詹鎰睿）