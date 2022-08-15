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兒受困柬埔寨！家長求救吼「政府不幫？」　刑事局說話了

▲近日柬埔寨打工詐騙案件頻傳，不少國人被海外高薪誘拐出國，不僅淪為不法集團的低價勞工，甚至被毆打、囚禁、性侵。（圖／航警局提供）
▲近日柬埔寨打工詐騙案件頻傳，不少國人被海外高薪誘拐出國，不僅淪為不法集團的低價勞工，甚至被毆打、囚禁、性侵。（圖／航警局提供）

編輯中心/綜合報導

2022-08-15 07:27:48

近日柬埔寨打工詐騙案件頻傳，不少國人被海外高薪誘拐出國，不僅淪為不法集團的低價勞工，甚至被毆打、囚禁、性侵等等都有傳出。警方除了在機場加強宣導之外，也實施家戶訪查，希望這一切能夠有效率地停止，不過雖然一切工作都在進行中，但仍有家長心急表示「難道政府不會幫忙嗎？」對此，刑事局國際刑警科科長李泱輯也出面喊話了。

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李泱輯日前貼出一組對話，只見上頭是一名心急如焚的家長，應為自己的孩子被騙到柬埔寨去，但又沒錢贖回，因此透露「這是什麼意思？要有錢才能救回來嗎？難道政府不會幫忙嗎？像我們沒有錢那孩子永遠不能回來嗎？」、「難道政府不會幫忙嗎」、「我希望政府幫幫，能夠救救我們不懂事的孩子」語氣相當激動，質疑國家政府是否放生自己的國人不願營救。

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▲有家長小孩被困在柬埔寨，心急質疑被政府放生。（圖/李泱輯臉書）
李泱輯也出面回應透露，目前已經正在實施所謂的「家戶訪查」，他分析去柬埔寨的人，大概分成三類人，第一，是被騙去的人口販運被害人；第二，是知道自己去參與犯罪的；第三，是正常工作的民眾，請第一線員警去入境柬國的民眾家戶訪查，是有意義的。

李泱輯說，「家戶訪查」的功效其實非常大，可以發現隱性被害人，很多被害人在柬埔寨是不敢跟家人求援，因為集團會對報案的被害人施暴，讓其他被害人不敢對外求援，第一線員警只要給訪查家人一個提醒，如果發現出國家人有危險的訊息，就可導入現有受理報案流程處理。

其次，如果遇到是第二種真的要出去做壞事的，在家戶訪查中，也可以達成部分威嚇效果；再來如訪查到第三類正常生意人，就謝謝他在國外替國家打拚，祝他身體健康，多賺點外匯，在這幾天的家戶訪查當中，已經有明顯的成效。

▲因應近期大量柬埔寨詐騙案，航警局人員在機場櫃台舉牌勸阻國人赴柬埔寨。（圖／翻攝畫面）
▲因應近期大量柬埔寨詐騙案，航警局人員在機場櫃台舉牌勸阻國人赴柬埔寨。（圖／翻攝畫面）
李泱輯強調，為何這次這麼嚴重到要進行全國清查，他說刑事工作20多年，從沒有看過，施用詐術把國人騙出國當豬仔賣的人口販運案，這次規模之大，警方單一破獲個案就賣了82名國人，這些都是正常人被騙出去的，上個月攔下的6名水電工都是真的原本在工地作水電的，但也是要被騙去柬埔寨，請外界停止譴責被害人，不是每個人都是知道要去做詐騙。

李泱輯也心存感激的說，謝謝全國協助勤區調查的同仁，雖然從我這出去的通報，後來不知道傳達到各位手上變成什麼樣，我還是要藉這個版來說明，有影響到各位排班的，請多見諒！（編輯：張嘉哲）

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