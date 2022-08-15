胸部太小也出事！小胸女統計最會劈腿 這罩杯是偷吃冠軍
胸部小的女生更容易劈腿偷吃？近日英國網站「Illicit Encounters」公布統計結果，發現1000名承認出軌的女性用戶中，胸部較小，也就是介於AA-C的人占比高達69%，其中又以「B罩杯」的女性最多，占比35%；反之，胸部較大的女性對感情則較為忠誠、最不可能出軌。
根據外媒報導，被揶揄成「偷情網站」，專門為已婚人士提供配對約會服務的英國網站「Illicit Encounters」近日公布統計結果，研究人員發現1000名出軌的女性用戶中，罩杯尺寸D-G的女性只占了31％，另外69％則是罩杯介於AA-C之間的女性。
而該調查也發現，擁有「B罩杯」的女性是出軌女性之中最多的，占了35％，而擁有F罩杯以上的女性則是出軌比例最低的。對此，網站發言人也坦言，胸圍較小的女性比胸圍較大的女性更容易出軌，這個結果讓人「大開眼界」。
同一份調查也發現，這些出軌女性為了取悅情人，在購買情趣內衣時，首選品牌是「馬莎百貨」（Marks & Spencer），其次則是「維多利亞的秘密」（Victoria’s Secret），再來是大內密探（Agent Provocateur）；不過，胸部大小和出軌機率並不是一定，該調查僅供參考。（編輯：郭佩蓉）