星巴克限2天「這時段」全品項1買送1 7-11濃萃美式32元
週一Monday不Blue！星巴克咖啡幫大家送上「全品項」買1送1，「星光好友分享」限8/15、8/16兩天16:00-20:00，購買兩杯特大杯相同風味／冰熱的飲料，其中一杯由星巴克招待。超商7-11 OPEN POINT行動隨時取至8/16前，限時「中元平安福」活動購買濃萃美式咖啡6杯188元，換算下來一杯只要32元。
星巴克又幫大家送上划算價格喝咖啡！最新公布的「星光好友分享」活動，限8/15、8/16今明兩天16:00-20:00，購買兩杯特大杯相同風味／冰熱的飲料，其中一杯由星巴克招待。不過要注意，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂及行動預點服務；也不合併使用折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動。
另外喜歡7-11超商咖啡的民眾，還買得到中元節晚鳥小確幸，OPEN POINT行動隨時取的「中元平安福」活動至8/16前，濃萃美式咖啡6杯188元、皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵任選4杯188元、CITY TEA現萃茶燕麥奶茶4杯188元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶任選5杯188元、CITY PRIMA精品拿鐵3杯188元。
日本京都爆紅人氣咖啡店「% ARABICA咖啡」台北象山店開幕，100元起即可啜飲經典Espresso、美式咖啡、拿鐵咖啡和京都拿鐵等品項 ; 無咖啡因產品包含抹茶拿鐵和檸檬汽水，價格親民。店內每日現場提供自行烘焙的咖啡豆販售，無論是店內製作拿鐵的經典綜合豆、或美式咖啡使用的衣索匹亞日曬豆，都能買回家；並引進全系列極具品牌新潮設計的週邊商品，包括咖啡杯、手搖磨豆器、雨傘與托特包等生活用品。