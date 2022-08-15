妹子炫耀男友「大又久」！10年閨蜜聽完竟偷約　網反噓爆

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原PO接著說，閨蜜知道她有交往對象後，難免會想了解她和男友之間的事，「我也大方的分享我們的性事，小酌了以後，連他的尺寸大小持久都講出來了，我說他是我交往過最大最厲害的，基本上一手是無法握住的那種」。
豈料後來原PO聽到其他人說，有見過閨蜜和男友單獨去開房間，「我聽到超級傻眼，我不知道該怪男友還是認識十年的閨蜜」，也不知道該為了男友斬斷聯繫多年的感情，還是閨蜜、男友都一起斷，最後她也無助發問「早知道當初不該帶他去認識我的朋友們，現在的心情很複雜，我也還沒去戳破他們，有更好的經驗可以提供嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「兩個都斷一斷吧！ 這事我遇過一次，也是從那次後我就不會再帶女友認識自己的好友囉！ 至於當時的女友跟好友也是同時斷聯，但生活圈還是會遇到，就是直接當牠們隱形」、「那你可以兩個都不要啊，就跟他們談判然後一次斷開啊」、「我是確定有證據才會信的人，朋友說的不一定是真的，也許朋友是閨蜜派來讓你分手的」、「這就是提醒妳，自己用就好，不要到處把情侶間的性事拿出來跟別人說，說到妳閨蜜也想試試了，啊我一個朋友也是這樣啦，在遊戲群組炫耀他女友，在床上怎樣怎樣，技巧怎樣怎樣，結果還真的被別人拐跑了」。
但也有網友表示，「你也讓人很傻眼，根本不尊重男朋友，誰會跟朋友侃侃而談跟男友的性事？連尺寸都講，性別對調早就被炮死，只能說這是你自己捅出來的簍子，現在不僅看出閨蜜的圖謀不軌，連男友也都要沒了，請學會尊重」、「不懂有什麼好炫耀的，現在真的出事了，也就只有活該能說」、「…到底為什麼要和其他人說這麼多？建議是都斷開啦，男的不行女的也爛」。（編輯：郭佩蓉）