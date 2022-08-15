飯店隔壁房「1晚壞壞6次」！妹子揭戰況：不同女生的叫聲

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原PO說，約莫半夜2:30時，隔壁傳來有人搬運大量行李的聲音，到了3點突然傳來陣陣哭泣聲，但沒多久又傳來敲擊牆壁的聲音，還帶有陣陣規律，「一定是隔壁在壞壞，當下我們沒覺得奇怪，畢竟是旅店，發生這種事也不奇怪」。
豈料過了5分鐘以後，聲音戛然而止，隨即又有開門聲，「之後又是一個不同的女聲在叫，越叫越急促，越叫越大聲，還有疑似機器的聲音」，也讓她心想「有這麼欲求不滿？！送走一個又來一個，玩這麼大，還用道具」，於是她和室友決定報復回去，就選了一首兒歌，把音量放到最大聲反擊，還好聲音停了，他們倆也鬆了一口氣。
怎知好不容易入睡了，又是一陣叫聲讓她從睡夢中驚醒，「又來？拿過手機一看，5:30，與他們隔著一面牆，頭頂傳來超級吵的叫聲」，她戴上耳機播放搖滾歌曲還是蓋不過他們的「歡愉聲」，「真的超級誇張」，而5:30到7:00這段期間，隔壁又大戰三回合，也讓原PO超傻眼。後來他們討論後，覺得應該是素人在拍片，但也不確定情況到底為何，「我就不說是哪家店了，不妨礙人家的生意」。
貼文一出，掀起熱議，「本來想建議往生咒，但兒歌也是滿清新的」、「播放兒歌這招也太有創意了吧」、「Baby shark，督督督督」、「上次我跟男友經過某間房也是很大聲，結果我們兩個完全沒忍住直接大笑」、「是我就放國民健康操」；但也有網友說，「是說應該是飯店的問題，不是人餒…畢竟花錢去住人家想在房間那樣，也很正常啊」、「可是他們也是花錢去住的啊？怕吵的話為什麼一開始不就去租隔音好一點的飯店民宿呢」。（編輯：郭佩蓉）