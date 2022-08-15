路邊標誌牌多一根「詭異棒狀物」？內行曝用途：這很重要
為了預防、應對各種緊急狀況，台灣路邊處處可見警告標語、告示牌安裝在電線桿等設施上，不過日前有民眾就表示，他無意間發現，路邊「消防栓」的立牌桿子上，竟然長出一根「棒狀」的紅色箭頭，所指方向卻根本看不見任何消防栓，希望有網友能替他解惑。
原PO在臉書社團「路上觀察學院」曬出一張照片，圖中可見，某電線桿旁佇立著另一根掛有「消防栓」標牌的桿子，不過看似正常的標牌下方，竟然有紅色的箭頭指向某處，原PO下意識認為，該箭頭是為了指出消防栓所在方向，不過「立牌周圍和箭頭所指之處，都沒看到消防栓啊」，令他非常不解。
貼文一出，不少網友也回應「這什麼設計啊，從來沒有注意過」、「第一次看到有箭頭的立牌，超酷」、「你以為是箭頭，其實它就是一個迷你消防栓」、「確定周遭都沒有嗎？是不是你看錯啊」、「箭頭應該就是指示方向吧，怎麼可能沒有」。
對於眾多網友的疑問，也有內行留言解析，「紅色的那支箭頭，表示從標示牌往箭頭方向找的到地下式消防栓，這是標示牌設置規範，很重要的」、「那邊的消防栓可能是地下式消防栓，外觀看起來就像是水溝蓋，要用時打開蓋子接立」、「如果地面沒看到，有可能是鋪柏油時一起蓋過去了，一般有告示牌的消防栓不會發生這種低級錯誤」、「周遭地上找看看有沒有黃色鐵蓋，特別是旁邊還有畫紅線，那個打開就是地下消防栓」。（編輯：張志浩）